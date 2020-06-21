بعد ظهوره أمس بالغردقة .. أبرز 10 معلومات عن "الحوت القاتل الكاذب"

رصدت أحد اللنشات السياحية سربا من الحوت القاتل الكاذب بمنطقة الجونة شمال الغردقة وهى تعد من الظواهر البحرية النادرة، حيث إن هذا النوع من الحيتان نادر الظهور بمياه البحر لاحمر وظهور سرب منه تعد هى المرة الأولى من نوعها ويعرض صدى البلد أبرز 10 معلومات عن هذا الحوت.













1 - الحوت القاتل الكاذب هو نوع من الدلافين وليس من الحيتان .





2- كان اخر ظهور له عام 2018بالقرب من الغردقة لسرب يتكون من 10الي 12 فرد وتم رصدة عدة مرات بالقرب من جزيرتي روكي والزبرجد وراس محمد.





3- يصل طول الذكر البالغ من هذا النوع إلى ستة أمتار والأنثى تصل إلى خمسة أمتار ومتوسط الوزن يصل إلى 2200 كجم للذكر، و1200 كجم للأنثى.





4- وتضع الأنثى مواليد بطول 1.5 إلى 2.1 متر بعد فترة حمل تصل 15 شهر والتي تستمر في الرضاعة لمدة تتراوح من 9 شهور إلى 24 شهر.





5- تعيش هذه الكائنات في أسراب قد يصل حجم السرب إلى 500 فرد في المحيطات المفتوحة وقد يكون أسراب مشتركة مع الدلافين.





6- يستطيع هذا النوع الوصول إلى أعماق كبيرة، حيث تم رصده على عمق 927.5 متر، وتصل سرعته في السباحة إلى 29 كم/س.





7- وليست هذه هي المرة الأولي التي يتم فيها رصد الحوت القاتل الكاذب في البحر الأحمر، حيث تم رصده من قبل في الثاني عشر من أبريل 2018 بواسطة مكتب محميات البحر الأحمر والتي قامت برصد سرب مكون من 10 -12 فرد من هذا النوع بأطوال لا تقل عن الخمسة أمتار للفرد بالقرب من جزيرة مجاويش (أبو منقار).





8- غالبًا ما تأكل "الحيتان القاتلة الكاذبة" الأسماك والحبار، ولكنها في بعض الأحيان تذهب إلى الثدييات البحرية الأخرى، مثل الدلافين الأصغر أو حتى حيتان الحدباء، حيث يصل استهلاكها من تناول اللحوم إلى 5% من أوزانها.





9- تتميز هذه الفصيلة من الدلافين، بأجسادها الطويلة النحيفة التي تميل ألوانها إلى الرمادي الداكن، ورأسها المدبب الضيق، كما يتميز وجهها بعدم وجود المنقار الضخم البارز.





10-يسمى علميا "killer false whale" ويطلق عليه القاتل الكاذب لوجه الشبه الكبير بينه وبين الحوت القاتل



