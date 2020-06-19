تنسيقية الأحزاب بأسوان توزع المستلزمات الطبية على المواطنين لمواجهة كورونا

في إطار نشاط مبادرة "الوعي أمان" التي أطلقتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لدعم المراكز الصحية والمستشفيات، قام ممثلو التنسيقية بمشاركة حزب النور وحزب إرادة جيل بلقاء الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بمحافظة أسوان، وبحضور كل الدكتور محمود عبدالعزيز مدير الرعاية الأساسية بمديرية الصحة بأسوان، وقاموا بتسليم مجموعة من المستلزمات الطبية.





اشتملت المستلزمات الطبية على ٢٣٠٠ كمامة طبية و٩٦ علبة جوانتي طبي و٢٠٠ جوان طبي استعمال مرة واحدة و٣٠ فيس شيلد بخمس غيارات و١٠٠ عبوة چل كحول ٥٠٠ مل و٢٤٠ ترمومتر زئبق و٦٠ منشور إرشادي و٣ لتر كحول سائل و٢ ترمومتر ديچيتال.



