قبل الإعلان الرسمى.. ننشر أسماء المرشحين لجائزة الدولة للتفوق

يجري أعضاء المجلس الأعلى للثقافة في الثانية عشر ظهر اليوم السبت، التصويت على أسماء الفائزين بجوائر الدولة في الإجتماع الرابع والستين، بحضورة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، ويعقد الإجتماع في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للحضور، لحمايتهم من فيروس كورونا.





وقبل التصويت والإعلان نرصد أسماء المرشحين لجائزة الدولة للتفوق في فروعها المختلفة وهم:





جائزة الدولة للتفوق في الفنون جاءت قائمة الترشيحات حسب لجان الفحص: الدكتور أحمد رجب منصور صقر "أحمد رجب منصور"، الدكتور كريم الغزالى كسيبة "كريم كسيبة"، الراحل المخرج محسن حلمى محمد الجمال "محسن حلمى"، نسان دوس أمين "ناثان دوس".





جائزة الدولة للتفوق في الآداب جاءت قائمة ترشيحات لجان الفحص: مسعود فتحى عبد المجيد شومان "مسعود شومان"، الدكتور أحمد محمد أحمد بلبولة "أحمد بلبولة"، الدكتور فوزى محمود أحمد خضر "فوزى خضر"، الدكتور مصطفى بيومى عبد السلام "مصطفى بيومى عبد السلام".





جائزة الدولة للتفوق في العلوم الاجتماعية جاءت قائمة ترشيحات لجان الفحص: "الدكتور إبراهيم الدسوقى عبدالله على المسلمى "إبراهيم عبدالله المسلمى"، الدكتور أحمد رجب محمد على، الدكتور أنور حامد أحمد مغيث، الدكتور عبد المنعم إبراهيم الدسوقى الجميعى "عبد المنعم الجميعى"، الدكتور محمد سالمان محمد سالمان طايع، الدكتور مصطفى مرتضى على محمود".