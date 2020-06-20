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تعليم

عبر تطبيق zoom.. بدء دورة إعداد مدرب الحساب الذهبي أونلاين اليوم

السبت 20/يونيو/2020 - 08:11 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
قال الدكتور إسلام السعيد، مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس، إن المركز ينظم دورة إعداد مدرب الحساب الذهبي بدءًا من اليوم 20 يونيو بإشراف مركز تعليم الكبار بالتعاون مع المركز العربي للتعلم مدى الحياة والتدريب.

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وأضاف "السعيد" لـ "صدي البلد"، أن مدة الدورة 10 أيام في الفترة من 20 يونيو إلى 11 يوليو، بإجمالي (50 ساعة) شاملة ساعات التدريب والتكليفات وتكون 3 أيام في الأسبوع وتعقد الدورة عن بعد أونلاين.

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وأشار السعيد إلى أن الدورة لها عدة مميزات وهي أن  يحصل المتدرب على شهادة باللغة العربية معتمدة من جامعة عين شمس ومركز تعليم الكبار بالجامعة والمركز العربي للتعلم مدى الحياة والتدريب ACLLT.

وأوضح أن الدورة تحتوي علي  جميع العمليات الرياضية ذهنيًا بدون استخدام الآلة الحاسبة عمليتا الجمع والطرح لأى عدد من الخانات  أفكار لحفظ جدول الضرب بكل سهولة  استخدام المعداد بكل تفاصيله، والتعرف على أسراره  قواعد الضرب السحرية تحت الـ 100 والتمكن من حلها فراغيًا وغيرها من المحتويات التي تقدمها الدورة
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