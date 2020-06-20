قياس حرارة الزبون.. شاهد كيف تبدو صالونات الحلاقة في زمن كورونا

يأمل مصففو الشعر ومالكو صالونات التجميل في بريطانيا استئناف نشاطهم في الرابع من يوليو المقبل في ظل قيام الحكومة بتخفيف إجراءات الإغلاق تدريجيًا، والسؤال هنا هو كيف ستبدو صالونات التجميل عند إعادة فتح أبوابها؟.. وهل ستعود الأمور إلى طبيعتها قبل فترة الإغلاق التي فُرضت للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد





وردًا على ذلك، كشف مالك أحد صالونات التجميل في وسط العاصمة البريطانية "لندن" عن أهم الإجراءات الوقائية التي يتوجب اتباعها لحماية العملاء والعاملين من خطر الإصابة بعدوى " كورونا ".









وقال "ريكي والترز" لصحيفة "ميرور" البريطانية إن استئناف النشاط في ظل الأزمة لن يكون سهلًا، موضحًا أنه لن يكون في إمكان مصففي الشعر وخبراء التجميل العمل بنفس السرعة، ولن يكون العاملون قادرين على التعامل مع العملاء كما اعتادوا؛ ولا يمكن بالنسبة إليهم كذلك قص شعر العملاء مع وجود مترين مسافة فاصلة.





لكنه على الرغم من ذلك يأمل أن يعود صالونه إلى سابق عهده ويتطلع إلى يوم الرابع من يوليو.





وأشار "والترز" إلى أنه حتى شهر مارس الماضي كان نشاطه التجاري ينمو بنسبة تتراوح ما بين 60 إلى 100% سنويًا، وعندما بدأ الإغلاق توقف كل شئ، إلا أنه وفريقه كانوا حريصين خلال فترة الإغلاق على العمل على إيجاد طرق لتنمية نشاطهم بعد انتهاء هذه الفترة، حتى أنه بدأ مؤخرًا في تلقي حجوزات مرة أخرى، وأصبح لديه بالفعل قائمة انتظار لمدة شهرين.





وأكد أنه أمضى الشهر الماضي في الاستعداد لإعادة فتح أبواب صالونه التجميلي مع الحرص على اتباع الإجراءات الوقائية التي أعلنت عنها الحكومة للحد من تفشي عدوى "كورونا" ؛ وكان من أبرز احتياطات السلامة التي شدد على حرصه على اتباعها: وضع أغطية واقية على الأغراض الكبيرة التي يلمسها العملاء، والتنظيف المستمر والحفاظ على التباعد الاجتماعي بين رواد الصالون.





وأضاف أنه أنفق ألفين جنيه إسترليني على الأقل للتأكد من وجود معدات الوقاية اللازمة قبيل استقبال الزبائن مجددًا؛ ومن بين الإجراءات الوقائية التي سيتم اتباعها عند إعادة فتح صالون التجميل قياس درجة حرارة العملاء لدى وصولهم، ورفض دخول أي عميل يعاني من الحمى أو ارتفاع درجة الحرارة، كما سيظل الباب الأمامي مفتوحًا طوال الوقت حفاظًا على التهوية المستمرة، وسيُطلب كذلك من العملاء تعقيم أيديهم عند المدخل.







