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رياضة

أول ظهور لـ حسام عاشور عقب الرحيل عن الأهلي

الجمعة 19/يونيو/2020 - 11:53 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
حرص حسام عاشور لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي على مشاركة جماهيره بصورة جديدة ظهر خلالها مبتسما. 

ونشر حسام عاشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " إنستجرام " صورة له باللحية مرتديا كاب وهو يضحك.

جدد أحد الأندية الإماراتية اهتمامه بضم حسام عاشور، قائد النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


وكان النادي الأهلي أعلن مؤخرا عدم تجديد عقد حسام عاشور مع الأهلي، ورحيله عن النادي بنهاية الموسم الحالي.

وذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية أن العرض الذي تلقاه حسام عاشور من أحد أندية الدوري الإماراتي، خلال الفترة الماضية، تجدد خلال الأيام الحالية.

وأضافت الصحيفة الإماراتية، أن حسام عاشور يمتلك  أيضا عروضا من أندية مصرية وسعودية، وناد برتغالي.

وكان عاشور اتخذ قرار الاعتزال داخل النادي الأهلي، خلال الأيام الماضية، لكنه تراجع عنه، وقرر استكمال مشواره الكروي خارج النادي الأهلي.
أول ظهور لـ حسام عاشور عقب الرحيل عن الأهلي
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