النقض توضح العلاقة القانونية بين مصر وصندوق النقد الدولى

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها علاقة مصر بصندوق النقد الدولى.





جاء في حيثيات الحكم أنه إذ كانت جمهورية مصر العربية عضوًا بصندوق النقد الدولى بموجب القانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٤٥ بشأن الموافقة على الاتفاق الموقع عليه في ٢٢ / ٧ / ١٩٤٤ والخاص بالمؤتمر النقدى والمالى للأمم المتحدة المنعقد في "بريتون وودز".



