ننشر أسماء المرشحين لجائزة الدولة التقديرية بالأعلى للثقافة

تعتبر جائزة الدولة التقديرية من الجوائز المهمة التي يمنحها المجلس الأعلى للثقافة للكتاب والأدباء، والفنانين، وأساتذة علم الإجتماع، ويشهد ظهر اليوم تنافس مجموعة من هؤلاء على الجائزة، التي يجري أعضاء المجلس الأعلى للثقافة التصويت عليهم لإختيار الفائزين منهم في المجالات الثلاثة الخاصة بالجائزة، وذلك بحضور إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة.





ونرصد أسماء المرشحين لجائزة الدولة التقديرية هذا العام وهم:

في مجال الفنون:"الفنان الكبير محمد محمود محمد صبح المشهور بـ محمد صبحى، المخرجة سميحة على محمود الغنيمى "سميحة الغنيمى"، الدكتور الراحل فاروق وهبة الجبالى "فاروق وهبة"، الدكتور طارق رجب يوسف زبادى "طارق زبادى"، الفنان "محمد ثروت زكى محمد البحر "ثروت البحر"، الدكتورة هدى يوسف وصفى "هدى وصفى".





أما عن جائزة الدولة التقديرية في الآداب فرشح لها: محمد حسن أحمد سليمان "محمد سليمان"، محمد لطفى حسن جبريل "محمد جبريل"، يعقوب إسحق قلينى الشارونى "يعقوب الشارونى"، الروائى مصطفى محمد على نصر "مصطفى نصر"، الدكتور عبدالله عبد الفتاح التطاوى "عبدالله التطاوى"، الدكتور محمد حسن عبدالله".





وعن جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية:الدكتور رابح رتيب بسحنا "رابح رتيب"، الدكتور السيد أحمد أحمد عبد الخالق "السيد عبد الخالق"، الدكتور محمد عثمان عبد العليم الخشت "محمد عثمان الخشت، الدكتور سامى السيد عبد العزيز مصطفى "سامى السيد عبد العزيز"، الدكتور يوسف عبد المجيد محمد حسن فايد "يوسف عبد المجيد فايد"، الدكتور نبيل سيد إمبابى عبد الرازق "نبيل سيد إمبابى"، الدكتور محمد عبد الستار عبد المقصود عثمان "محمد عبد الستار عثمان"، السفير الدكتور السيد أمين شلبى "أمين شلبى".