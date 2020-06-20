أخبار التوك شو.. مصر تكشف أسباب إحالة ملف سد النهضة لمجلس الأمن.. عبد الحليم حافظ استعد لآخرته وكان يزور قبره.. وسمك السلمون لا يسبب الإصابة بـ كورونا

روي الإعلامي مصطفي بكري، تفاصيل المظاهرات أمام قصر الإتحادية وقت حكم جماعة الإخوان الإرهابية .





عرضت قناة الآن، فيديو يرصد دراسة جديدة، أجراها المعهد الإيطالي العالي للصحة، كشفت أن فيروس كورونا، كان موجودًا في مياه الصرف الصحي في مدينتي، ميلانو وتورينو في شمالي إيطاليا، منذ ديسمبر 2019، وذلك قبل شهرين من الإعلان رسميًا عن أول إصابة بالفيروس في البلاد.







