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توك شو

أخبار التوك شو.. مصر تكشف أسباب إحالة ملف سد النهضة لمجلس الأمن.. عبد الحليم حافظ استعد لآخرته وكان يزور قبره.. وسمك السلمون لا يسبب الإصابة بـ كورونا

السبت 20/يونيو/2020 - 08:10 ص
أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
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أسامة علي
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، أمس، الجمعة،العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو ونستعرض أهم هذه الأخبار:

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن مصر تقدمت بطلب لمجلس الأمن بشأن مفاوضات سد النهضة وفقا للمادة الـ 35 التي تتيح للأعضاء إحاطة المجلس وتنبيهه إلى قضايا تمس الأمن والسلم الدوليين نظرا لتعثر المفاوضات مؤخرا التي دعت إليها السودان.

قال الكاتب الصحفي مفيد فوزي، إن عبد الحليم حافظ، كان يستعد لآخرته من خلال إعداد مقبرته واختيار الرمال الموجودة بها والباب الخاص بها.

روي الإعلامي مصطفي بكري، تفاصيل المظاهرات أمام قصر الإتحادية وقت حكم جماعة الإخوان الإرهابية.

عرضت قناة الآن، فيديو يرصد دراسة جديدة، أجراها المعهد الإيطالي العالي للصحة، كشفت أن فيروس كورونا، كان موجودًا في مياه الصرف الصحي في مدينتي، ميلانو وتورينو في شمالي إيطاليا، منذ ديسمبر 2019، وذلك قبل شهرين من الإعلان رسميًا عن أول إصابة بالفيروس في البلاد.

علق الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، على الزيادة اليومية في إصابات فيروس كورونا بمصر، قائلا: "ليست مؤشرا ولكن نعتمد على المعدلات الأسبوعية لإصابات كورونا".

قال الإعلامي مصطفى بكري،إن مرسي كان يريد فض الاعتصام أمام قصر الاتحادية بأي طريقة، وطلب من قائد الحرس الجمهوري اللواء محمد زكي في ذلك الوقت هذا قائلا له: «فض الاعتصام خلال ساعة». 

عرض الإعلامي محمد موسى فيديو يظهر فيه انتهاكات النظام القطري ضد المساجين داخل العنابر.

قال الإعلامى مصطفى بكرى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى عندما كان وزيرا للدفاع تواصل مع محمد مرسى وأبلغه بخطورة الإعلان الذي صدر يوم 22 نوفمبر 2012.

قال النائب محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن "مفيش حاجة اسمها سايس هيشتغل إلا بترخيص..لازم رخصة مزاولة"، موضحا سيتم إصدار هذه الرخصة لأماكن معينة، معبقا: مش في كل حته هيبقى في سايس".

عرضت قناة"روسيا اليوم"، مقطع فيديو لمحاولة سرقة فتاة شابة مكسيكية من قبل لصين يستقلان دراجة بخارية.


قال محمد عطية الفيومي عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مهنة السايس مورد من موارد المحافظة، متابعا: ملايين الجنيهات ضايع في جيوب ناس بتمارس البلطجة

كشف الدكتور علي الوعري أخصائي جراحة الصدر والباحث في التكنولوجيا البيولوجية، حقيقة ما يتردد بشأن تسبب سمك السلمون لفيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.




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