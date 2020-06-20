شاهد أغرب القبائل الإثيوبية.. صور

عرضت مجموعة من الصور المذهلة، لقطات فريدة لأفراد قبيلة سوري في إثيوبيا وهم يرتدون أغطية الرأس الزهرية المعقدة ويضعون طلاء لوجههم مذهلا.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، يتم عرض الفن المعقد للقبيلة ، التي تعيش في وادي أومو، للسياح، بينما يبحث رجال القبائل عن وسائل مختلفة للبقاء على قيد الحياة وسط تصاعد العنف والحروب البرية.





أقرأ أيضا:

إثيوبيا تتراجع .. حل أبرز القضايا الفنية وإكمال المفاوضات يتطلب إنهاء الأمور القانونية





وتعتبر سرقة الماشية هي قضية رئيسية لقبيلة سوري الإثيوبية ، ويؤدي الصراع المندلع بين القبائل المحيطة، إلى حاجة الزوار إلى الحماية المسلحة.

بسبب الحروب القبائلي المندلعة ، أصبحت الأسلحة مثل بنادق AK-47 شائعة جدًا في قبيلة سوري، حيث تدخل السلطات الإثيوبية قليل جدا في هذه النزاعات.