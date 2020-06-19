مدغشقر تعلن عن كبسولات لعلاج فيروس كورونا.. تفاصيل

أعلن رئيس مدغشقر أندريه راجولينا أن بلاده بصدد تجهيز جميع منشآتها الصحية لإنتاج معظم لأدوية التي يتم استيرادها في الوقت الحالي، كاشفا عن خطط لتحويل مشروب يزعم أنه علاج فعال لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" إلى كبسولات.





جاء ذلك خلال حديث رئيس مدغشقر للصحفيين عقب استلام أحدث المعدات لتجهيز مصنع جديد للأدوية "فارمالاجاسي".





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يؤكد رئيس مدغشقر أن بلاده ستعمل على إنتاج "CVO+" وهي كبسولة علاجية ووقائية ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" مستخرجة من عشبة "الشيح"، موضحا أن تلك الخطوة وضعت مدغشقر في سوق الأدوية العالمية، حسبما نقلت عنه شبكة "افريكا نيوز".





وبذلك الإعلان، يتم تحويل المشروب الغريب الذي أعلن عنه رئيس مدغشقر "كوفيد- اورجانك" من الصورة السائلة إلى "كبسولات".





وتساءل راجولينا في وقت سابق "اذا لم تكن مدغشقر ولكن دولة أوروبية أخرى هي من اكتشفت علاج فيروس كورونا.. فهل سيكون هناك كل هذه الشكوك؟ لا اعتقد ذلك".





كانت منظمة الصحة العالمية حذرت من استخدام المشروب العشبي الذي أعلنت عنه مدغشقر كعلاج على نطاق واسع للمصابين بفيروس كورونا، مؤكدة ضرورة عدم اعتماد المشروب الذي لم يخضع للاختبار كعلاج والاستمرار في غسل اليدين ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي.





فيما أفادت تقارير إعلامية بأن كثيرا من البلدان الأفريقية اتجهت لاستيراد الدواء، مثل الكونغو وغينيا بيساو وغينيا الاستوائية وتنزانيا وليبيريا وتشاد، رغم تحذيرات العلماء من استخدام المشروب العشبي دون اختباره سريريا.



