تعرف على مميزات اعتماد مدرب إلكتروني بمركز تعليم الكبار جامعة عين شمس

قال الدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس ، في سابقة هي الأولى في مصر والوطن العربي، انتهت أمس فعاليات لجنة اعتماد مدرب إلكتروني عن بعد التي عقدها مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس "أونلاين" عبر منصة رؤية للتعليم والتدريب، لمجموعة من المتدربين من (مصر، والسعودية، والإمارات).





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وأضاف السعيد خلال تصريحاته لصدي البلد: يحصل المتقدم من خلالها على كارنيه مدرب إلكتروني عن بعد بعد اجتيازه معايير الاعتماد كافة والتي منها، اجتياز دورة إعداد مدرب إلكتروني عن بعد من جهة حكومية لا تقل عن (30) ساعة تدريبية، فضلا عن اجتياز لجنة المقابلة التي يعرض فيها المتدرب جلسة تدريبية كحد أدنى عبر إحدى المنصات التدريبية.





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وأوضح مدير مركز تعليم الكبار مميزات الاعتماد وهي ان يحصل المتدرب على شهادة وكارنيه مدرب إلكتروني عن بعد من مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس.





ثانيا للمدربين المعتمدين الأولوية في تقديم دورات وورش عمل أونلاين، التي ينظمها مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس.