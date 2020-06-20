أخبار الفن.. تطورات الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي.. كواليس سقوط زينة من فوق السلم

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:





نفت الفنانة شيماء الشايب، ما تردد من شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حول إصابتها بـ فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19، والتي انتشرت خلال الساعات الماضية.





نفي الفريق الطبي المعالج للفنانة رجاء الجداوي، خروجها من مستشفي ابو خليفة للعزل الطبي ونقلها الي مستشفي اخر، مؤكدين ان حالتها الصحية لا تسمح بذلك.





نشر الفنان شريف منير، مقطع فيديو جديدا، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وذلك بعد حملة التنمر الأخيرة التي تعرض لها.





نشرت الفنانة زينة، صورة لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها على سلم فيلتها، وهي تمسك حذاءها بيدها، والحقيبة في اليد الأخرى، قبل أن تسقط أرضًا.





نشر الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي - شقيق الفنان حسين الجسمي، ثلاث تغريدات له عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، للرد بها على أزمة حبسه، وحقيقة علاقته بالفنانة قمر اللبنانية، وظهوره في أحد الكازينوهات.



