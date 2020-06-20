اخبار الحوادث.. أم تستغيث بوزير الداخلية: هددونا بتشريح ابني التالت.. العائدون من ليبيا: لو هناكلها حاف في بلدنا أحسن من المرمطة برة

نشر قسم الحوادث في موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية، جاء أبرزها كالآتي:

أم تستغيث بوزير الداخلية: هددونا بتشريح ابني التالت اللى بيصرف على علاجى

لم تكتف عائلة المتهمين بتشريح جسد شقيقين بالسيدة زينب بواقعة الاعتداء عليهما ، بل قام احد افراد العائلة من أهالى الخصوم بتهديد أسرة المجنى عليها بتشريح شقيقهما الثالث فى حال عدم التنازل عن القضية التى تنظر امام محكمة جنايات زينهم بالسيدة زينب.

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فى ليلة الزفاف.. مصرع 3 فتيات بينهن عروسة إثر سقوط سيارتهن بترعة فى ديرمواس

لقت عروسة وشقيقتها وابنة عمها مصرعهن إثر سقوط سيارتهن بترعة الديروطية بمركز ديرمواس بالمنيا، فى ليلة زفافها.

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منعرفش عنهم حاجة.. أباطرة مخدرات أوسيم للنيابة: المضبوطات مش بتاعتنا.. صور

أمر المستشار محمد هاني رئيس نيابة أوسيم بحبس ٦ من أباطرة المخدرات في الجيزة ٤ أيام علي ذمة التحقيقات بعدما نجحت قوات الأمن في اقتحام وكرهم وضبطهم وسط الزراعات.

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العائدون من ليبيا: بنحب الرئيس السيسي ولو هناكلها حاف في بلدنا أحسن من المرمطة برة

فرحة عارمة، وابتسامة ارتسمت على الوجوه، وزغاريد تدوى فى المكان، ودعوات مستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد قيامه بمتابعة عودة ٢٣ شخص من أبناء قرية كوم الرمل التابعة لمركز سمسطا جنوب بني سويف بصعيد مصر، من ليبيا عقب تعرضهم للتعذيب علي يد الجماعات الإرهابية المسلحة بمدينة ترهونة الليبية، موقع صدى البلد يرصد فرحة أهالى بني سويف بعد عودة ذويهم.

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كاميرات المراقبة فضحته.. سائق يدعى سرقة ربع مليون جنيه من سيارة شركته

كشفت مباحث القاهرة كذب إدعاء سائق بشركة باختلاقه واقعة تعرضه لحادث سرقة ربع مليون جنيه من داخل السيارة قيادته أثناء توقفها بطريق الأوتوستراد دائرة ١٥ مايو.

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استغلوا حربا بين تجار المخدرات.. خصومة ثأرية وراء قتل مسجلي أوسيم وسط الزراعات.. صورة

نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في حل لغز مقتل تاجري مخدرات وسط الزراعات بأوسيم بعد مرور ٤٨ ساعة علي الجريمة حيث تبين أن خصومة ثأرية وراء الحادث وأن منفذي الجريمة استغلوا وجود خلافات بين القتيلين وآخر علي المخدرات وأمطروهما بوابل من الرصاص لإبعاد الشبهة عنهم.

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النائب العام يأمر بحبس عصابة خطف هواتف المواطنين على "الدائري"

أمرت النيابة العامة بحبس 3 متهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بارتكاب جرائم السرقة بالإكراه، واستعراض القوة، وقيادة مركبة عكس الاتجاه، وبدون لوحات معدنية

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عبدالتواب: عودة المصريين المحتجزين في ليبيا يؤكد حرص السيسي على أبناء مصر

أشاد المستشار حمدي معوض عبد التواب، عضو مجلس إدارة نادي قضاة مصر ورئيس لجنة العلاقات العامة والخدمات بالنادي، بالجهود التي بذلتها الدولة المصرية لإعادة العمال المصريين الذين كانوا محتجزين في ليبيا من قبل ميليشيات مسلحة.