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تعليم

ورش جديدة لرائدات الأعمال أصحاب المشروعات المُسجَّلة

السبت 20/يونيو/2020 - 11:05 ص
صدى البلد
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نهلة الشربيني
أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، عن انعقاد ورشة جديدة من Innovation Station لرائدات الأعمال أصحاب المشروعات المُسجَّلة.

وأوضحت الأكاديمية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "عايزة تعرفي إزاي تديري الستارت آب الخاص بيكي ماليًا بشكل أفضل؟ احضري معانا ورشة عمل Financial Literacy and Banking Knowledge Workshop وعزِّزي معرفتك بكل ما يخص الماليات الخاصة بشركتك وكيفية قراءة وفهم المصطلحات والنسب المالية".

واستكملت: "الورشة بالتعاون مع CHF ومن تقديم أ. عمرو أحمد محمود؛ صاحب خبرة الـ 13 سنة في مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، واللي قام بتدريب أكثر من 600 شركة صغيرة ومتوسطة فيما يخص المعرفة المالية وتطوير الأعمال، والحاصل على ماجستير إدارة الأعمال في إدارة المؤسسات المالية وإدارة المشاريع الاحترافية PMP"

؛وأشارت إلى أن معايير اختيار الحضور :

- الشركة لابد من تكون مسجلة رسميًا
- مؤسسة/ مالكة الشركة سيدة
- الشركة تعمل منذ 6 أشهر على الأقل.

وستعقد الورشة يومي الثلاثاء 23 يونيو والأربعاء 24 يونيو، من 10 صباحًا لـ 2:30 ظهرًا،والأماكن محدودة، ويمكن الحجز من هنا:

المحاضرة الأولى: https://attendee.gotowebinar.com/register/54249211792803085
المحاضرة الثانية: https://attendee.gotowebinar.com/regist…/9098949509622780172
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