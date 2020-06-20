حبيب الملايين.. خالد بيومي يهنئ حسن شحاتة بعيد ميلاده

حرص خالد بيومي المحل الرياضي على الاحتفال بعيد ميلاد معلم الكرة المصرية حسن شحاتة الـ 73 نجم الزمالك والمدير الفني السابق لمنتخب مصر الوطني الأول"





وكتب خالد بيومي عبر حسابه على تويتر قائلًا "‏كل سنه ومعلم الكرة طيب كل سنه وانت واحد من افضل واعظم واطيب الشخصيات الكروية والرياضية في مصر وافريقيا والوطن العربي .. حبيب الملايين حسن شحاته"





يذكر ان المعلم من مواليد كفر الدوار ولعب لنادي الزمالك وكاظمة والعربي وحاز جائزة أفضل لاعبٍ في آسيا عام 1970.





واعتزل عام 1983 وعمل شحاتة في مجال التدريب فور اعتزاله وسجل نجاحات مع العديد من الأندية المصرية، ونجح في التتويج بلقب بطولة أفريقيا لعام 2003 مع منتخب مصر للشباب. ثم حقَّق العديد من الإنجازات الهامّة خلال تدريبه للمنتخب المصري من 2004 إلى 2011، إذ يُعدّ أطول من شغل هذا المنصب في تاريخ المنتخب المصري.









وقاد المنتخب الوطنى الاول لإحراز كأس الأمم الأفريقية ثلاث مرات متتالية في أعوام 2006 و2008 و2010، وبذلك يصبح المنتخب المصريُّ أكثَرَ منتخب إفريقي حاز كأس الأمم الأفريقية بسبعة ألقاب، والوحيد الذي استطاع إحراز 3 بطولات متتالية.







