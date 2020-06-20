بعد إصابة ممرضات بـ كورونا.. مدير مستشفى كفر الشيخ العام: لم نقصر مع أبنائنا.. فيديو

قال الدكتور لطفي عبد السميع، مدير مستشفى كفر الشيخ العام، إن المستشفى يوفر الواقيات الطبية الشخصية للأطقم الطبية داخل المستشفى بالتنسيق مع مديرية الصحة والوزارة والمحافظة، مضيفًا" الطاقم الطبي هم أولادنا وزملائنا ويعلم الله أننا لم نقصر مع أحد منهم".





وأضاف، عبد السميع، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، كل من تظهر عليه أي أعراض، نعمل له أشعة مقطعية وصورة الدم والمطلوب، وإجراء مسحات لمن يحتاج، وعقب ظهور إيجابية الحالات، تم التنسيق وتحويل الحالات إلى العزل بمستشفى سيدي غازي المركزي.





وتابع مدير المستشفى العام، لم نقصر مع أحد، هؤلاء أولادنا وأمانة في رقبتنا، مضيفًا "يعلم الله نبذل قصارى جهدنا .. نحن في طوارئ وقت شدة ووقت حرب .. لا يمكن أن يفر القائد أو الجندي من المعركة .. نعاهد ربنا ثم الجميع أننا في خدمة أهالينا طوال الوقت".





ووجه رسالة إلى وسائل الإعلام "ارفعوا من روح الفريق الطبي .. اللي في النار مش زي اللي قاعد على الشط.. بنعمل المستحيل ومحدش حاسس بينا .. أمرنا لله ونعاهد ربنا في خدمة الجميع".





وكانت عدد من الممرضات قد تعرضن للإصابة بفيروس كورونا المستجد داخل المستشفى، وتم تحويلهن إلى مستشفى سيدي غازي للعلاج.