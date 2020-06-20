البرازيل تتجاوز حاجز المليون إصابة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في البرازيل، يوم الجمعة، تجاوز إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد حاجز المليون حالة.





وقالت وزارة الصحة البرازيلية إنه تم تسجيل 54 ألفا و771 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.





وقبل أيام أثار الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو الجدل، وذلك بعدما طلب من مواطنيه تصوير المستشفيات للتحقق من امتلائها.





وقال بولسونارو عبر فيسبوك "سيكون ذهابكم إلى المستشفيات القريبة منكم أمرا جيدا، وعليكم أن تجدوا وسيلة لتصويرها بالفيديو".





وأضاف أن "كثيرين يفعلون ذلك أصلا لكننا بحاجة للمزيد لمعرفة ما إذا كانت الأسرّة مشغولة أو خالية"، قبل أن يوضح أن تسجيلات الفيديو التي وضعت على شبكات التواصل الاجتماعي "سيتم تصفيتها" ثم تحليلها من قبل الشرطة أو أجهزة الاستخبارات.



