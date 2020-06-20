محافظ الوادي الجديد: تسجيل 11 حالة وارتفاع إصابات كورونا لـ 187

الوادي الجديد ، إن المحافظة سجلت اليوم ١١ حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا بمركزي الخارجة والداخلة ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى ١٨٧ حالة منهم ١١ وفيات. قال اللواء محمد الزملوط محافظ





وشدد على ضرورة قيام المواطنين بمساندة جهود المحافظة للحد من الإصابات الجديدة من خلال الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية وتقليل الاختلاط والتواجد خارج المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى.

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وقال إنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمحاصرة المرض من خلال فحص المخالطين للحالات وإجراء عزل صحي وسحب عينات من الحالات التي تظهر عليها الأعراض بالإضافة إلى عزل الحالات المخالطة للحالات المصابة في المنازل لمدة 14 يوما لضمان السيطرة ومحاصرة المرض وعدم انتشاره بجانب الرش الوقائي المستمر لمنازل المصابين والمخالطين والشوارع الرئيسية والميادين.





وأضاف أنه تم تعافي ٨٥ مصابا حتى الآن وسلبية التحاليل لعدد ٣٧٧ مواطنا بجانب الالتزام بالإجراءات الوقائية وتقليل الاختلاط والتواجد خارج المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى مشددا على ضرورة الالتزام بمواعيد الحظر بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة في حال التواجد خارج المنزل للضرورة بالأماكن العامة.