أخبار التوك شو| رد ناري من سامح شكري على وزير الخارجية الإثيوبي بشأن سد النهضة.. أول تعليق من الصحة على زيادة الإصابات بالفيروس..سمك السلمون لا يسبب الإصابة بكورونا

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، أمس، الجمعة، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو ونستعرض أهم هذه الأخبار:

شيء مؤسف.. سامح شكري عن تصريحات وزير الخارجية الإثيوبي

رد سامح شكري وزير الخارجية، على تصريحات وزير الخارجية الإثيوبي، قائلا:" لهجة مؤسفة فى التفاوض على الرغم من أن مصر لم تلوح إلا بالحلول السياسية والحلول الوسطى".





وتابع شكري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة " mbc مصر"،:" لهجة وزير الخارجية الإثيوبي عدائية وهو شيء مؤسف ولكن هذا لن يجعلنا نتخلى عن سياستنا فى التفاوض والوصول لحلول سلمية".

ونوه شكري إلى أن مصر ستتقدم بطلب ضد إثيوبيا فى مجلس الأمن وذلك بعد ان وصلت جميع المفاوضات الى طرق مسدودة وتعنت الجانب الإثيوبيى فى ظل عدم التوافق على آليات ملء سد النهضة الذى سيؤثر بالسلب على حصة مصر المائية.







مفيد فوزى: عبد الحليم حافظ استعد لآخرته وكان يزور قبره قبل وفاته

قال الكاتب الصحفي مفيد فوزي، إن عبد الحليم حافظ، كان يستعد لآخرته من خلال إعداد مقبرته واختيار الرمال الموجودة بها والباب الخاص بها.

مصطفى بكري يروي تفاصيل تظاهرات قصر الاتحادية وقت حكم الإخوان

روي الإعلامي مصطفي بكري، تفاصيل المظاهرات أمام قصر الإتحادية وقت حكم جماعة الإخوان الإرهابية.







باحثون إيطاليون: كورونا موجود في مياه الصرف الصحي من 2019

عرضت قناة الآن، فيديو يرصد دراسة جديدة، أجراها المعهد الإيطالي العالي للصحة، كشفت أن فيروس كورونا، كان موجودًا في مياه الصرف الصحي في مدينتي، ميلانو وتورينو في شمالي إيطاليا، منذ ديسمبر 2019، وذلك قبل شهرين من الإعلان رسميًا عن أول إصابة بالفيروس في البلاد.

أول رد من الصحة على زيادة إصابات كورونا: ما زلنا في المعدلات الآمنة

علق الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، على الزيادة اليومية في إصابات فيروس كورونا بمصر، قائلا: "ليست مؤشرا ولكن نعتمد على المعدلات الأسبوعية لإصابات كورونا".







مصطفى بكري: محمد مرسي شارك وحرض على القتل أمام قصر الاتحادية

قال الإعلامي مصطفى بكري،إن مرسي كان يريد فض الاعتصام أمام قصر الاتحادية بأي طريقة، وطلب من قائد الحرس الجمهوري اللواء محمد زكي في ذلك الوقت هذا قائلا له: «فض الاعتصام خلال ساعة».

فيديو مسرب يكشف أساليب التعذيب في السجون القطرية.. فيديو

عرض الإعلامي محمد موسى فيديو يظهر فيه انتهاكات النظام القطري ضد المساجين داخل العنابر.







مصطفى بكري يكشف تفاصيل إعلان جماعة الإخوان الإرهابية فى نوفمبر 2012

قال الإعلامى مصطفى بكرى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى عندما كان وزيرا للدفاع تواصل مع محمد مرسى وأبلغه بخطورة الإعلان الذي صدر يوم 22 نوفمبر 2012.

عضو محلية النواب يكشف عن عقوبات ممارسة مهنة السايس بدون ترخيص| شاهد

قال النائب محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن "مفيش حاجة اسمها سايس هيشتغل إلا بترخيص..لازم رخصة مزاولة"، موضحا سيتم إصدار هذه الرخصة لأماكن معينة، معبقا: مش في كل حته هيبقى في سايس".

فتاة مكسيكية تلجأ لحيلة غريبة لإنقاذ حياتها من لصّين.. فيديو

عرضت قناة"روسيا اليوم"، مقطع فيديو لمحاولة سرقة فتاة شابة مكسيكية من قبل لصين يستقلان دراجة بخارية.





أبرزها حسن السير والسلوك.. الشروط القانونية لممارسة مهنة السايس.. فيديو

قال محمد عطية الفيومي عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مهنة السايس مورد من موارد المحافظة، متابعا: ملايين الجنيهات ضايع في جيوب ناس بتمارس البلطجة

باحث تكنولوجيا بيولوجية: سمك السلمون لا يسبب الإصابة بكورونا

كشف الدكتور علي الوعري أخصائي جراحة الصدر والباحث في التكنولوجيا البيولوجية، حقيقة ما يتردد بشأن تسبب سمك السلمون لفيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.

أول رد من الصحة على زيادة إصابات كورونا: ما زلنا في المعدلات الآمنة

علق الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، على الزيادة اليومية في إصابات فيروس كورونا بمصر، قائلا: "ليست مؤشرا ولكن نعتمد على المعدلات الأسبوعية لإصابات كورونا".

وأكد مجاهد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي أم سي " الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان على شاشة قناة dmc، أن معدل الزيادة الأسبوعية لإصابات كورونا لا يزال فى المعدلات الأمنة، مشيرا إلى أن 95% من وفيات كورونا لأصحاب الأمراض المزمنة.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إلى أن البروتوكول العلاجي لمصابي كورونا أثبت فاعليته وكفاءته بشكل كبير، موضحا أن ماتم تداوله عن توقف استخدام عقار الكلوروكين ضمن البروتوكول العلاجي غير صحيح.