بعد مناشدة "صدى البلد".. ضبط عصابة سرقة رواد الدائرى.. والنيابة تحبسهم

إيماء لما نشر فى "موقع صدى البلد " الاثنين الماضى فى خبر تحت عنوان، " شاهد.. السوشيال ميديا فضحتهم.. ٣ أفراد يسرقون هواتف رواد الدائرى و٢٦ يوليو"، بعد ان تم تداول صور على السوشيال ميديا لعصابة تسرق هواتف ومتعلقات رواد الطريق الدائرى.





موقع «صدى البلد» كان قد ناشد رجال الشرطة لتحديد المتهمين وفحص البلاغ المقدم عبر مواقع التواصل الاجتماعي حرصًا على سلامة المواطنين.





وجاءت نص الرسالة التحذيرية المتداولة عبر الفيس بوك : "خلي بالك من اي الطريق الدائري المعادي او المحور ٢٦ يوليو لازم بلغي الشرطة.. احذروا من هؤلاء يقوموا بخطف الهاتف من يدك ويستغل عكس الاتجاه على الدائرى وعندما يقوم أحد بملاحقاتهم يقذفونه بحجر بحوذتهم ويعاونهم بعض من يقومون ببيع المياه المعدنيه على الطريق".





على الفور تم تكليف مأموريات أمنية الذين تمكنوا من تحديد هويه الثلاثة متهمين وتم ضبطهم فى أقل من ٤٨ ساعه ، وتسليمهم إلى النيابة العامة التى قررت حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بارتكاب جرائم السرقة بالإكراه، واستعراض القوة، وقيادة مركبة عكس الاتجاه، وبدون لوحات معدنية.





واصدرت النيابة العامة بيانا تفصيليا أوضحت فيه حقيقة الواقعة، حيث تمكنت «وحدة الرصد» بـ«إدارة البيان» بـ«مكتب النائب العام» من رصد مطالبات عدة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بإلقاء القبض على ثلاثةٍ تُدُووِلَ مقطعٌ مصوَّرٌ لهم حالَ استقلالهم دراجة آلية ساروا بها عكس الاتجاه بالطريق الدائري؛ لاتهامهم بخطف الهواتف المحمولة من أيدي مستقلي السيارات بالطريق والفرار هربًا بها عكسَ الاتجاه، وتعديهم على مَن يحاول اللحاق بهم رشقًا بالحجارة، وبعرض الأمر على معالي السيد المستشار «النائب العام» أمر سيادته بالتحقيق في الواقعة.





وتمكنت تحريات الشرطة من تحديد اثنين من المتهمين، واللذان بضبطهما كشفا عن هوية ثالثهما -مالك الدرَّاجة الآلية– الذي تبيَّنَ سَبْقُ اتهامه بحيازة المخدرات.





وشاهدت «النيابة العامة» المقطع المصوَّر المتداول، وسألت أحد المجني عليهم المارِّين بالطريق -محل الواقعة- فشهد أنه فُوجِئَ بسير دراجتين آليتين عكسَ الاتجاه بجانبي سيارته يستقِلُّهما أربعة أشخاص -منهم اثنان من المتهمين المضبوطين- فجذب أحدُهم يدَهُ خارجَ سيارته ونزع هاتفه منه كرهًا عنه، وأمره بالنزول من السيارة، ولكنه أوصد أبوابها عليه ففر المتهمون، ولما طالع الشاهد لاحقًا صُوَرهم التي نُشرت بمواقع التواصل الاجتماعي تعرَّفَ عليهم، فبادر بإدلاء شهادته أمام «النيابة العامة»، وقد تمكن الشاهد -بتحقيقات «النيابة العامة»- من التعرف على اثنين من المتهمين المضبوطين حالَ عرضهما عليه عرضًا قانونيًّا، وحدَّدَ دور كل منهما بالواقعة، فشهد أن أحدهما نزع الهاتف منه، والآخر كان يقود دراجة آلية.





بينما أنكر المتهمون الاتهامات المسندة إليهم مُدَّعِين سيرَهم عكسَ الاتجاه بالطريق الدائري -كما ظهر بالمقطع المتداول– بعدَ توقُّفِ حركة السير به، فصوَّرهم سائق سيارة أجرة بهاتفه المحمول متهمًا إياهم بالسرقة.



