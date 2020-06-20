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رياضة

ماجد سامي: الخطيب طلب تصويري مع درع نادي القرن بالأهلي.. فيديو

السبت 20/يونيو/2020 - 02:49 ص
ماجد سامي والخطيب
ماجد سامي والخطيب
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حسن العمدة
كشف ماجد سامي، مالك نادي وادي دجلة، عن كواليس أزمة تصويرة مع درع نادي القرن بالأهلي.

وقال ماجد خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد  : "كنا نقف عند دولاب بطولات النادي الأهلي ومحمد مصيلحي سأل الخطيب عن مكان درع نادي القرن وطالب منه التصوير معه".

وأكمل : "كنت أذهب للخارج فطلب مني الخطيب أن اعود للتصوير معهم واعطاني الدرع لكي اتصور معه بمفردي، لذا رفعته كأني لاعب كرة وعدته مرة أخرى".

وأتم : "الناس فهمت إني اسئ للخطيب والنادي الأهلي لكن منشوري كان دعابة وكل الاحترام لهم".
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