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تعافي 168 حالة من كورونا بمستشفى الأزهر التخصصي من أصل 239

السبت 20/يونيو/2020 - 12:34 ص
مستشفى الأزهر التخصصي
مستشفى الأزهر التخصصي
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محمد شحتة
استقبلت مستشفى الأزهر التخصصى 239 مريضًا من مصابي فيروس كورونا المستجد منذ بدء تشغيلها كمستشفى عزل لعلاج مصابي كوفيد 19 من منسوبي الجامعة والمرضى من مصابي كورونا.

وقدم الدكتور محمود صديق، المشرف على المستشفيات بجامعة الأزهر، الشكر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، على ما وفروه من إمكانيات طبية متقدمة لعلاج المرضى وحماية الأطقم الطبية. 

كما تقدم بخالص الشكر للأطقم الطبية وأسرهم وزملائهم لدعمهم فى أداء واجبهم على الوجه الأكمل خلال تلك الفترة. 

أوضح المشرف العام على المستشفيات أن المستشفى منذ تجهيزها كمستشفى للعزل بدأت باستقبال أول حالة في 25 من إبريل الماضي وتوالت بعدها الحالات  وخلال تلك الفترة تم بالفعل خروج 168 حاله بعد التأكد من تمام شفائهم وإجراء كافة الفحوصات الطبية التى أثبتت سلبية حملهم للفيروس، ووفاة ١٦ حالة طول تلك الفترة.

وأكد أنه جاري استمرار تقديم الخدمة الطبية اللازمة لعلاج 55 حالة أخرى بالمستشفى وهو ما يتم بأيدي فريق طبي متخصص من أطباء جامعة الأزهر.
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