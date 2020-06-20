المصري: نحترم قرارات الدولة لكن عودة الدوري مسئولية الأندية.. فيديو

أكد محمد الخولي، نائب رئيس المصري، أن النادي لم يتفاجئ بخطاب اتحاد الكرة حول إجراء مسحات كورونا لفرق الدوري.
وقال الخولي خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "اتحاد الكرة أبلغنا خلال اجتماعه مع الأندية أن قرار إجراء مسحات كورونا لفرق الدوري قد يتأخر بضعة أيام".
وأكمل: "على أي أساس تم تحديد يوم 20 يونيو موعدا لتدريبات الفرق ؟ لابد من احترام قرارات الدولة، لكن في النهاية عودة الدوري مسئولية الأندية".
وأتم : "كان يجب على اللجنة الخماسية الاجتماع مع الأندية منذ شهر لتوضيح كل شئ حول عودة النشاط".