AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

المصري: نحترم قرارات الدولة لكن عودة الدوري مسئولية الأندية.. فيديو

السبت 20/يونيو/2020 - 12:41 ص
نادي المصري
نادي المصري
Advertisements
حسن العمدة
أكد محمد الخولي، نائب رئيس المصري، أن النادي لم يتفاجئ بخطاب اتحاد الكرة حول إجراء مسحات كورونا لفرق الدوري.

وقال الخولي خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "اتحاد الكرة أبلغنا خلال اجتماعه مع الأندية أن قرار إجراء مسحات كورونا لفرق الدوري قد يتأخر بضعة أيام".

وأكمل: "على أي أساس تم تحديد يوم 20 يونيو موعدا لتدريبات الفرق ؟ لابد من احترام قرارات الدولة، لكن في النهاية عودة الدوري مسئولية الأندية".

وأتم : "كان يجب على اللجنة الخماسية الاجتماع مع الأندية منذ شهر لتوضيح كل شئ حول عودة النشاط".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كمامات ومنع المصافحة والبصق.. تفاصيل تصور الجبلاية لعودة الدوري.. فيديو

اتحاد الكرة: اللجنة الخماسية لم تطلب مد عملها 6 أشهر .. فيديو

بعد أزمة شيكابالا .. اتحاد الكرة: استحدثنا عقوبات ضد العنصرية في اللوائح ..فيديو

أمين صندوق الترسانة: نرفض استمرار الدورى.. ولا نمانع صعود أوائل المجموعات ..فيديو

الجبلاية تتعهد بحل جميع الأزمات قبل استئناف الدوري الممتاز.. فيديو

رئيس نادي أسوان.. إلغاء الدورى مطلب جماعي والجنايني سيرفع التوصيات لوزير الرياضة

ترشيحاتنا

أم عظيمة.. محمود حميدة برفقة سمية الألفي: ربنا ما يحرمني من هذا اللقاء

باحث: وثيقة واشنطن أثبتت صدق مصر.. وأمريكا ستدفع إثيوبيا لحل سريع فى سد النهضة

قناة مفتوحة على نايل سات تنقل مباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني

بطريقة كوميدية إيمي سمير غانم تغني لـ رضا البحراوي

شاهد أغرب القبائل الإثيوبية.. صور

آمال فريد وحبها للفن.. ناظرة المدرسة خصمت منها درجات بسبب موهبتها

AdvertisementS

تركي آل الشيخ: أهزم المرض جولة ويهزمني جولات.. وربنا معايا

فشل صفقة الزمالك المنتظرة.. تفاصيل

قناة مفتوحة على نايل سات تنقل مباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني

أول ظهور لـ حسام عاشور عقب الرحيل عن الأهلي

ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل برشلونة.. فرصة ذهبية لـ ريال مدريد

أخبار الرياضة السعودية.. تركي آل الشيخ يصارع المرض.. وجيوفينكو يؤكد بقاءه مع الهلال

إشبيلية يتعادل مع برشلونة.. ويهدي ريال مدريد فرصة ذهبية لتقاسم صدارة الدوري الإسباني مع البارسا

أخبار الزمالك | فشل الصفقة المنتظرة .. وانضمام لاعب أجنبي سوبر .. وأمير يجتمع بـ كارتيرون بسبب رحيل الشيشيني

اخبار الرياضة | توتنهام يتعادل مع مانشستر يونايتد.. أزمة في الاهلي بسبب جيرالدو.. وكلوب: خشيت من إلغاء الدوري الإنجليزي

6 أندية تطلب ضم أحمد الشيخ لاعب الأهلي

500 ألف دولار .. الزمالك يحصل على توقيع أري بابل نجم أول أغسطس

الزمالك يتقدم بشكوى للمحكمة الدولية الرياضية ضد اتحاد الكرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان قصير ومكشوف.. زينة تفاجئ متابعيها بهذه الإطلالة

بـ الأوف شولدر.. داليا مصطفى بإطلالة كاجوال تخطف الأنظار

رسميا .. لينكون تعلن عن كورسير 2021 فى السعودية.. صور