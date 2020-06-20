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أخبار العالم

بينهم أطفال.. تحركات مريبة لمرتزقة من ليبيا إلى سوريا.. تفاصيل

السبت 20/يونيو/2020 - 03:27 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء أمس الجمعة، عن تحركات مريبة لعددٍ من مرتزقة سوريين عادوا من ليبيا إلى وطنهم، وذلك بعدما دفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمليشيات جديدة داخل الأراضي الليبية. 

وقال المرصد إن عدد مرتزقة السوريين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية بنحو 14 ألفًا و 700 مرتزق يحملون الجنسية السورية، عاد منهم إلى سوريا نحو 2600 فقط، مشيرًا إلى أنهم وصلوا إلى معسكرات تابعة للجيش التركي، حيث يتلقون التدريبات هناك، وأن عدد هؤلاء بلغ 18 ألف مجند.

وقال إنه من ضمن المجموع العام للمسلحين، 300 طفل تتراوح أعمارهم بين 14-18، أغلبيتهم منضوون تحت لواء فرقة "السلطان مراد".

وأضاف أنه جرى تجنيد هؤلاء الأطفال عبر عملية إغراء مادي واستغلال الأتراك للأوضاع المعيشية المتردية في سوريا.

ووثق المرصد مقتل 14 مرتزقًا سوريًا خلال أحدث معارك مليشيات حكومة الوفاق ضد الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر.

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