بـ5 جنيه لدى المورد.. غانم: قلة طلب مصانع الألبان وراء تراجع أسعارها.. فيديو

أكد الإعلامى محمد غانم أن أسعار الألبان فى المزارع تنهار يوميا وأن صغار المربين يتعرضون لخسائر كبيرة بسبب انخفاض الطلب على شراء الألبان من المصانع والمعامل المصنعة لمنتجات الألبان .



وأوضح غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، أن المزارع النظامية والشركات الكبرى تنتج نحو 3.5 مليون طن فى حين يورد صغار المربين 4 مليون طن يوميا ، لافتا إلى أن المزارع اصبحت مليئة بالألبان بعد انخفاض الطلب على شراء الألبان وإرجاء المعامل والمصانع استلام الألبان من صغار المنتجين بسبب أزمة فيروس كورونا .



وأضاف غانم أن كيلو اللبن داخل المزارع كان لا يقل عن 8 جنيهات ، واليوم يباع بـ 5 جنيهات ولا يجد مشترى بالإضافة إلى أن صغار المربين كانوا يوردون الكيلو بـ 5 حنيهات واليوم التوريد بـ 4 جنيهات ، لافتا إلى أن الحل لإنقاذ صناعة الألبان هو إنشاء مصانع لتجفيف الزائدة عن الاستهلاك المحلي وإعادة تصنيعها مرة أخرى.



https://www.youtube.com/watch?v=4ya4q_58DJ4