4 مباني بالمرحلة الأولى.. وزير الإتصالات: 2 مليار جنيه تكلفة إنشاء مدينة المعرفة

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن تكلفة إنشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة تصل إلى 2 مليار جنيه، وتشمل المرحلة الأولى إنشاء 4 مبانى منها مركز للبحث والتطوير وإنشاء جامعة جديدة متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومعهد لتكنولوجيا المعلومات ومركز للبحث والتطوير.

وأضاف عمرو طلعت خلال حواره مع الإعلامية هبة جلال مقدمة برنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة "الاولى المصرية"، أن الحكومة ستنتقل إلى العاصمة "لا ورقية" بحيث تتبادل البيانات والوثائق والمستندات بشكل إلكترونى كامل.

وأشار إلى أن أنتقال الحكومة للعاصمة الإدارية سيكون نقلة نوعيا وليس جغرافيا، بمعنى نقل حكومة توظف بشكل وبمهارات وطريقة أداء وثقافة جديدة.

وأوضح وزير الإتصالات:" ستعمل الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة بشكل تكاملي له مردود أكبر على المواطن بحيث تتكامل كل أركانها وجهاتها وقطاعاتها عبر تبادل البيانات والمستندات لتقديم الخدمات للمواطن عبر منفذ أو شباك أو جهة واحد، بدلا من ذهاب "متلقى الخدمة" لأكثر من جهة للحصول على الخدمات التى يحتاجها.