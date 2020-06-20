اطبع وجهك على الكمامة.. شاهد رجل يصنع أقنعة بوجوه أصحابها.. صور

قام منتج في جاندهيناجار الهندية بإطلاق تقنية تسمح لك بطباعة النصف السفلي من وجهك على القناع الخاص بك، لذا فبمجرد أن ترتديه سيزال وجهك يبدو كما هو، يشبه تقريبا أقنعة الوجه المزيفة.





مما يعني أنه عند ارتدائك قناع الوجه هذا، سيظل الناس قادرين على معرفة هويتك، فقد يجعلك ذلك تشعر بأنك أقل خفاءً.





ولصنع قناع وجه مخصص، يجب على المصور الفوتوجرافي البسيط تصوير صورة للعميل قبل طباعتها مباشرة على القناع.





لكن في الحقيقة رغم الابتكار المدهش فلا يهم تصميم القناع أو كله أصلًا، فطالما أن الحاجز كافٍ وأنه يتم ارتداؤه بشكل صحيح، يغطي الأنف والفم دون أن يتم إزالته، فهذا هو الغرض الرئيسي.