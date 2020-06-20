اطبع وجهك على الكمامة.. شاهد رجل يصنع أقنعة بوجوه أصحابها.. صور

يوصى الخبراء والمسئولون بارتداء أقنعة الوجه (الكمامات) في الأماكن العامة حيث يصعب الحفاظ على التباعد الاجتماعي كالمترو والمواصلات للحد من تفشي فيروس كورونا.
ووفقًا للدراسات فإن أقنعة الوجه غير الجراحية (الكمامات القطنية وغيرها) ليست فعالة بنسبة 100%، لكن الخبراء يقولون أن بمقدورها الحد من المخاطر للشخص نفسه والمحيطين به، لذا فمن المنطقي أن ترتدي واحدة عندما تكون بالخارج.
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قام منتج في جاندهيناجار الهندية بإطلاق تقنية تسمح لك بطباعة النصف السفلي من وجهك على القناع الخاص بك، لذا فبمجرد أن ترتديه سيزال وجهك يبدو كما هو، يشبه تقريبا أقنعة الوجه المزيفة.
مما يعني أنه عند ارتدائك قناع الوجه هذا، سيظل الناس قادرين على معرفة هويتك، فقد يجعلك ذلك تشعر بأنك أقل خفاءً.
ولصنع قناع وجه مخصص، يجب على المصور الفوتوجرافي البسيط تصوير صورة للعميل قبل طباعتها مباشرة على القناع.
لكن في الحقيقة رغم الابتكار المدهش فلا يهم تصميم القناع أو كله أصلًا، فطالما أن الحاجز كافٍ وأنه يتم ارتداؤه بشكل صحيح، يغطي الأنف والفم دون أن يتم إزالته، فهذا هو الغرض الرئيسي.
ولكن هناك شيء يثير الجدل حول رؤية وجه شخص ما، وهو ليس وجهه حقًا فهي "لمسة مقلقة"، ستجعل الناس يبدون كالأصنام.
تعد الأقنعة الجديدة هي نفس التصميم الكلاسيكي، غطاء قطني قياسي يوفر درعًا على الأنف والفم، مع رباطين مطاطيين في الجانب يعلقان حول الأذنين. والفرق الرئيسي هو أنه بدلًا من قطعة قماش عادية، أو قماش منقوش، فإن القناع يرسم النصف السفلي من وجه الفرد.