وزير الإتصالات: رفع كفاءة شبكة الإنترنت مع بداية العام الدراسى الجديد

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه مع بداية العام الدارسى الجديد سيتم رفع كفاءة شبكة الإنترنت.

وتابع وزير الإتصالات خلال حواره مع الإعلامية هبة جلال مقدمة برنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة "الاولى المصرية"، أن الوزارة تعكف على دراسة المرحلة الثانية من مشروع تطوير البنية المعلوماتية، فضلا عن رفع كفاءة شبكة الإنترنت بشكل أكبر خلال النصف الثاني.

وأشار إلى أن سبب صمود شبكات الإنترنت وسط كثافة الاستهلاك بسبب العمل والتعليم عن بعد ومكوث المواطنيين فى منازلهم فترات كبيرة يرجع إلى تطوير الإنترنت وإنفاق الدولة ما يقرب من 30 مليار جنيه لتطوير الإنترنت في 2019.

ونوه إلى أن متوسط سرعة الإنترنت العام الماضى بلغ 5.7 ميجابت/ الثانية وإتحلت مصر وقتها المركز الـ 43 إفريقيا، أما العام الحالي وصلت السرعة إلى 30 ميجا/ث وإحتلت مصر المرتبة الثانية إفريقيا وفقا لـ تقرير Ookla العالمى.