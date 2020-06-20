أحمد عيد: الزمالك نادي القرن الحقيقي ..فيديو

أكد أحمد عيد عبدالملك لاعب الزمالك والمنتخب الوطني السابق، أن الزمالك هو نادي القرن الحقيقي بعيدا عن أي شيء.





وأشار عيد في حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد أن الزمالك هو أكثر نادي حصل على بطولات أفريقية في هذا القرن.





وأضاف أن اللقب من حق الزمالك إذا تم حسبه بالبطولات فقط والأمر رسمي أمام الجميع.



