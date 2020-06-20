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رياضة

أحمد عيد: الزمالك نادي القرن الحقيقي ..فيديو

السبت 20/يونيو/2020 - 02:03 ص
الزمالك نادي القرن
الزمالك نادي القرن
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حسن العمدة
أكد أحمد عيد عبدالملك لاعب الزمالك والمنتخب الوطني السابق، أن الزمالك هو نادي القرن الحقيقي بعيدا عن أي شيء.

وأشار عيد في حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد أن الزمالك هو أكثر نادي حصل على بطولات أفريقية في هذا القرن.

وأضاف أن اللقب من حق الزمالك إذا تم حسبه بالبطولات فقط والأمر رسمي أمام الجميع.

وتوج احمد عيد عبدالملك مع المنتخب المصري بـ كأس الأمم الإفريقية 2006 و2008 و2010 وشارك فى كأس العالم للقارات 2009 .

وحصل علي 3 كأس مصر مع حرس الحدود مرتين ومرة مع الزمالك  بالإضافة إلي كأس السوبر المصري عام 2009 مع حرس الحدود علي حساب النادي الأهلي. وحصل على الدوري المصري الممتاز مرة واحدة فقط مع نادي الزمالك موسم 2015/2014.
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