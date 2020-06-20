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أخبار العالم

أمريكا ترفض طلبات شركات صينية القيام برحلات جوية إضافية أسبوعية

السبت 20/يونيو/2020 - 04:17 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
رفضت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، طلبات كانت قد تقدمت بها شركات صينية للقيام برحلات جوية إضافية أسبوعية داخل الأجواء الأمريكية. 

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب منع طائرات‭ ‬نقل الركاب الصينية من السفر إلى الولايات المتحدة وذلك للضغط على بكين للسماح للطائرات الأمريكية باستئناف الرحلات، في ظل تفاقم التوتر بين البلدين. 

واتهمت إدارة ترامب في 22 مايو الحكومة الصينية بجعل استئناف خدمة الرحلات إلى الصين أمرا مستحيلا أمام شركات الطيران الأمريكية وأمرت أربع شركات طيران صينية بترتيب جداول الرحلات مع الحكومة الأمريكية.

وحظرت الحكومة الأمريكية في 31 يناير دخول أغلب السكان الأجانب الذين كانوا في الصين خلال الأربعة عشر يوما الماضية لكنها لم تفرض أي قيود على الرحلات الصينية. وقررت شركات طيران أمريكية رئيسية طواعية وقف كافة رحلات الركاب المتجهة إلى الصين في فبراير.
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