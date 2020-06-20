كورونا أثرت على كرة اليد العالمية حسن مصطفى: تأجيل التعاقد مع إحدى شركات البث والرعاية بسبب الفيروس.. فيديو





وأضاف حسن مصطفي في تصريحات عبر قناة " اون تايم سبورت 1 " مع الاعلامي احمد شوبير أن الاتحاد كان متعاقد مع إحدى شركات البث والرعاية ولكن تم تأجيل التعاقد بسبب الازمة المالية جراء أزمة فيروس كورونا المستجد.









وأكمل أن الاتحاد الدولي قام بدعم الاتحاد المصري بمبالغ أكبر خاصة وأنه مقبل على استضافة كأس العالم لكرة اليد موسم 2021.





أما عن الرياضة المصرية فأكد أنه كان يتمني الموت على ان يشهد ما يحدث حاليا على الساحة الرياضية في مصر مشددا ان الرياضة أساسها الاحترام ولكن ما يحدث بسبب غياب القانون وعدم محاسبة المخطىء.





وأضاف أنه كان يتعامل بالديمقراطية والدكتاتورية أثناء رئاسته للاتحاد المصري لكرة اليد حيث كان يتناقش مع الجميع قبل اتخاذ القرار ولكن فور اتخاذه لم يكن يسمح بمناقشه مطلقا