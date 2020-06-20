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رياضة

حمص مثل "بيرلو".. أحمد عيد: شيكابالا حافظ على شعبية الزمالك في السنوات العجاف.. فيديو

السبت 20/يونيو/2020 - 06:18 ص
شيكابالا
شيكابالا
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حسن العمدة
أكد أحمد عيد عبد الملك، لاعب الزمالك السابق، أن حمص لم يلعب كثيرا بالمنتخب بسبب وجوده بالنادي الإسماعيلي. 

وقال عيد عبد الملك خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "حمص تعرض الظلم وافتقد شعبية الأهلي والزمالك، لكنه كان لاعب ممتع ويفعل اشياء بالملعب مثل بيرلو".

وأكمل: "شيكابالا حافظ على شعبية الزمالك في سنوات العجاف، هو لاعب كبير واستمتع بادائه داخل الملعب".

وتوج احمد عيد عبدالملك مع المنتخب المصري بـ كأس الأمم الإفريقية 2006 و2008 و2010 وشارك فى كأس العالم للقارات 2009 .
وحصل علي 3 كأس مصر مع حرس الحدود مرتين ومرة مع الزمالك  بالإضافة إلي كأس السوبر المصري عام 2009 مع حرس الحدود علي حساب النادي الأهلي. وحصل على الدوري المصري الممتاز مرة واحدة فقط مع نادي الزمالك موسم 2015/2014.

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