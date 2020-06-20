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أخبار العالم

شاهد.. لقطات من داخل السجن للشرطي قاتل ريتشارد بروكس

السبت 20/يونيو/2020 - 01:46 ص
مقطع من الفيديو
مقطع من الفيديو
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أحمد قاسم
نشرت قناة "روسيا اليوم"، اليوم السبت، لقطات مصورة التقطتها الكاميرات للضابط الذي قتل بالرصاص المواطن الأمريكي من أصل أفريقي، ريتشارد بروكس، وذلك في أحد سجون مدينة أتلانتا الأمريكية. 

وأظهر شريط فيديو بثه سجن "جوينيت "في ضواحي مدينة أتلانتا الأمريكية ضابط الشرطة المحلية السابق جاريت رولف أثناء سوقه إلى السجن بتهم عديدة، منها لتورطه في مقتل الأمريكي ريشارد بروكس. 

كما تم اتهام الشرطي السابق جاريت رولف، 27 عامًا ، في عدة تهم بالاعتداء المشدد، وسبعة انتهاكات يمنح على كل منها أحكامًا بالسجن تتراوح من 1 إلى 5 سنوات و8 سنوات لركل بروكس بينما كان يحتضر - وهو ادعاء صدر بعد مراجعة لقطات كاميرات المراقبة وفيديوهات الهاتف الخلوي للمواطنين الذين رصدوا الواقعة.

وجاء مقتل بروكس بعد سلسلة طويلة من حوادث موت أمريكيين من أصول أفريقية في مواجهات مع أجهزة إنفاذ القانون تم توثيقها بالفيديو، وقد أججت الواقعة التوتر الاجتماعي بالولايات المتحدة في وقت يشهد فيه احتجاجات على عنف الشرطة والعنصرية في نظام العدالة الجنائية.

وانطلقت الاحتجاجات إثر موت الأمريكي جورج فلويد في مدينة منيابوليس يوم 25 مايو بعدما ضغط شرطي أبيض بركبته على عنقه لما يقرب من تسع دقائق وهو جاثم على الأرض. 

وتم اتهام الشرطي، ديريك تشوفين، بالقتل من الدرجة الثانية، وتوجيه الاتهام لثلاثة آخرين من شرطة منيابوليس بالمعاونة والتواطؤ.

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