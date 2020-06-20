نجهز فرع الزمالك بأكتوبر.. أحمد مرتضى منصور: لم نتلق خطابا بمواعيد مباريات افريقيا.. فيديو

قال أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس نادي إدارة الزمالك، إن مجلس الإدارة لم يصله أي خطابات بشأن موعد المباريات المتبقية من دوري أبطال إفريقيا حتى الآن.
ويواجه الزمالك منافسه الرجاء المغربي، في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وأضاف أحمد مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "إم بي سي مصر": "مساحة أرض 6 أكتوبر تبلغ 130 فدان، والاستاد سيكون على مساحة 70 فدان، إدارة الزمالك تسير في هذا الملف وتم وضع الرسومات والتخطيطات لملف الاستاد وفرع النادي ، تم التعاقد مع صفقتين لفريق الكرة بشكل نهائي وتم التوقيع وقريبًا سيتم الإعلان عنهما، وغالبًا من خارج مصر".
وبسؤاله عن وصول أي خطابات بتحديد موعد نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا؟، أجاب: "لم يأت لنا أي خطاب بأي موعد".
واختتم: "بطولة إفريقيا استكمالها طبيعي لأنه يتبقى فيها مباريات قليلة وإن شاء الله النهائي يكون بين الأهلي والزمالك".