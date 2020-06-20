نجهز فرع الزمالك بأكتوبر.. أحمد مرتضى منصور: لم نتلق خطابا بمواعيد مباريات افريقيا.. فيديو

إدارة الزمالك تسير في هذا الملف وتم وضع الرسومات والتخطيطات لملف الاستاد وفرع النادي ،

تم التعاقد مع صفقتين لفريق الكرة بشكل نهائي وتم التوقيع وقريبًا سيتم الإعلان عنهما، وغالبًا من خارج مصر".