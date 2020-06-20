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تعليم

غدا.. انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية الأزهرية وإجراءات للحد من كوورنا

السبت 20/يونيو/2020 - 07:38 ص
طلاب الأزهر
طلاب الأزهر
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محمد شحتة
تنطلق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، غدا الأحد الموافق 21 يونيو وتستمر حتى 31 يوليو، وذلك في ضوء ما صدر اليوم من قرارات عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.


وصرح الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، بأنه تم انهاء التحضيرات اللازمة لإجراء الامتحانات مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية المتعلقة بمجابهة وباء كورونا والحفاظ على سلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

وأكد الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، لصدى البلد، أنه تم التشديد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الإحترازية داخل اللجان وتعقيمها بشكل مستمر حرصا على حياة الطلاب.
وأضاف أن اللجنة الواحدة سيمتحن فيها من 12 إلى 14 طالب، لافتا إلى أن امتحانات الأزهر في الأعوام السابقة لا تزيد فيها أعداد الطلاب في اللجنة الواحدة عن تسعة فقط لأن هناك باقون للإعادة ومتخلفون.

وأوضح، أنه بذلك لن يكون في الفصل الواحد أكثر من تسعة طلاب وبذلك سيجلس الطالب الواحد في مساحة كلية قدرها 4 أمتار .

وأشار إلى أنه تم زيادة عدد لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام من 580  إلى 650 تستقبل حوالي 130 ألف طالب وطالبة في محافظات مصر.

وأكد أنه يمكن للطلاب عمل تاجيل امتحان للعام القادم إذا شعر بأعراض كورونا وسيعيد العام بالدرجة كاملة في الامتحانات، كذلك من منعته الإصابة بكورونا وتعافي منها يدخل الدور الثاني بالدرجة الكاملة أيضا.

ووافق الشيخ/ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف على نشر أرقام جلوس طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية لأول مرة على الإنترنت من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية، وسيتم دخول الطلاب على الموقع بالرقم القومي، وتتم إتاحة الفرصة للطالب بطبع رقم جلوسه بكامل بياناته.

كما وجه وكيل الأزهر، بكتابة مواد رسوب الطالب المعيد على رقم الجلوس؛ لتطابق نفس المواد المطبوعة على كشوف المناداة وبطاقات التعارف المرسلة للجان الشهادة الثانوية الأزهرية من الإدارة المركزية للامتحانات كما هي أيضًا نفسها في كناشات الأعوام السابقة.

كما أوصى بتأجيل توزيع أرقام الجلوس الورقية المُرسلة من الإدارة المركزية للامتحانات؛ للعمل على عدم تزاحم الطلاب وتجمعهم في المعاهد، وحرصًا على سلامتهم وتنفيذًا للتباعد الاجتماعي الذي تنادي به أجهزة الدولة.

ويمكن لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية الدخول إلى بوابة الأزهر الإلكترونية من هنا وذلك لطباعة رقم الجلوس ومعرفة بياناته الشخصية.
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