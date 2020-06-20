AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

المراجعة النهائية في الفقه لطلاب الثانوية الأزهرية.. فيديو

السبت 20/يونيو/2020 - 08:14 ص
صورة أرشيفية - تعبيرية
صورة أرشيفية - تعبيرية
Advertisements
محمد شحتة
يؤدي طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، امتحان مادة الفقه غدا، الأحد، في أول أيام امتحانات الثانوية الأزهرية.

وينشر موقع "صدى البلد"، المراجعة النهائية للطلاب في مادة الفقه الحنفي والشافعي والمالكي تسهيلاً على الطلاب في المذاكرة.

وتبدأ الامتحانات للقسم العلمي، في التاسعة من صباح يوم 21 يونيو بمادة الفقه، ثم يوم الثلاثاء الموافق 23 يونيو، بمادة الميكانيكا نظام حديث وقديم.

وفي يوم الخميس 25 يونيو، فيؤدي الطلاب الامتحان في مادة القرآن الكريم ، وفي يوم الأحد  28 يونيو يؤدي الطلاب الامتحان في مادة الحديث.

أما في يوم الخميس 2 يوليو، فيؤدي الطلاب الامتحان في مادة الفيزياء، ولمدة ثلاث ساعات، وفي يوم الأحد 5 يوليو يؤدي الطلاب الامتحان في مادة الأحياء، ولمدة ثلاث ساعات.

وفي يوم الثلاثاء الموافق 7 يوليو، يؤدي الطلاب الامتحان في مادة الأدب والنصوص، ويوم الخميس 9 يوليو يؤدون الامتحان في مادة الاستاتيكا نظام حديث.

وفي يوم الأحد 12 يوليو يؤدي الطلاب الامتحان في مادة الكيمياء، ولمدة ثلاث ساعات، ويوم الثلاثاء 14 يوليو، يؤدون الامتحان في التفاضل والتكامل نظام حديث وقديم.

أما في يوم الخميس 16 يوليو يؤدي الطلاب الامتحان في مادة النحو، وفي يوم الأحد 19 يوليو يؤدون الامتحان في مادة الجبر والهندسة الفراغية نظام حديث وقديم.

وفي يوم الثلاثاء 21 يوليو، يؤدي الطلاب الامتحان في مادة البلاغة ، وفي يوم الأحد 26 يوليو يؤدون الامتحان في مادة اللغة الأجنبية.

أما في يوم الثلاثاء، 28 يوليو، فيؤدون الامتحان في التوحيد، والثلاثاء 4 أغسطس في مادة الصرف، والخميس 6 أغسطس في مادة التفسير.

وتنتهي جميع الامتحانات بما فيها الامتحان الشفوي، بانتهاء الامتحان التحريري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ننشر جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

تعديلات جديدة على جداول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

امتحانات الثانوية العامة.. وزير التعليم يوضح إجراءات اختبارات المواد غير المضافة للمجموع.. فيديو

جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 .. وزير التعليم يشرح تفاصيله

جدول امتحان القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية بعد التعديل

بالمواعيد.. الجدول الكامل لامتحان القسم الأدبي في الثانوية الأزهرية بعد التعديل

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو| رد ناري من سامح شكري على وزير الخارجية الإثيوبي بشأن سد النهضة.. أول تعليق من الصحة على زيادة الإصابات بالفيروس..سمك السلمون لا يسبب الإصابة بكورونا

قطع المياه عن 9 مناطق بالعاصمة

فى عيد ميلاد المعلم.. فاروق جعفر يتحدث عن مميزات حسن شحاتة كلاعب.. فيديو

الأهلي الوحيد المستفيد .. ماجد سامي: اتحاد الكرة قالنا "هنلعب الدورى حتى لو غصب عنكم".. فيديو

داخل الحمام.. امرأة تلد فجأة دون حمل سابق

ينتج 80 مليون كتكوت.. تنفيذ أكبر مشروع داجني في مصر بمدينة الواحات.. تفاصيل

AdvertisementS

قطع المياه عن 9 مناطق بالعاصمة

38 % تراجعا في قرارات العلاج على نفقة الدولة.. وزيرة الصحة: قدرة مواجهة الجسم لفيروس كورونا ضعفت.. فيديو

ضعف المناعة آخر العلاج.. الفريق المعالج للفنانة رجاء الجداوى يكشف تطورات حالتها

النفط يشعل الشقاق بين مليشيات أردوغان في ليبيا.. واشتباكات عنيفة بين الإرهابيين

احذر.. عادات خاطئة لن تتوقعها تزيد فرصة إصابتك بفيروس كورونا

داخل الحمام.. امرأة تلد فجأة دون حمل سابق

بعد انتشار الفيديو على السوشيال ميديا.. القصة الكاملة لمريض كورونا الملقى أمام مستشفى طهطا العام

لأنها من كنوز الجنة.. علي جمعة يوصي بترديد 5 كلمات ويغفلها كثيرون

غير مؤكدة.. أستاذ أوبئة: علينا الاستعداد للموجة الثانية من كورونا.. فيديو

عدم احترام اللوائح والنظام.. حسن مصطفى: شطبت الزمالك من اتحاد اليد وسرحت لاعبيه.. فيديو

بعد الخضوع لعملية تجميل.. 5 صور عرضت حلا شيحة للانتقادات

ينتج 80 مليون كتكوت.. تنفيذ أكبر مشروع داجني في مصر بمدينة الواحات.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس صيفية.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بجمالها

ألقوا الكلبشات في الأرض.. الشرطة الفرنسية توجه رسالة مهمة للمتظاهرين| فيديو

بعد طرحه على نتفليكس.. صور من فيلم الوداع بونابرت بنسخته المرممة