أجهزة تنفس صناعى وسراير حديثة.. أهالى الحسينية بالشرقية يتكاتفون لمواجهة جائحة كورونا.. صور

فى لافتة ليست هى الاولى تكاتف أهالى مركز الحسينية بمحافظة الشرقية لمساندة مستشفى الحسينية المركزى وتقديم كافة الاجهزة اللازمة ليصبح جاهزا لتلقى كافة المواطنين وتقديم الرعاية الكاملة لهم .





ففى ذات السياق قال الدكتور أحمد صلاح الصوالحى نائب مدير مستشفى الحسينية المركزى ومدير العزل، أن اهالى مركز الحسينية تكاتفو مع بعضهم البعض وتمكنا من خلال التبرعات تجديد الطابق الثانى والثالث و تحويل قسم الحميات لعزل، حيث كان عباره عن دور ثانى غير مؤهل تم تهيئته واخذ الدور الثالث من مدرسة التمريض ونقلها ليستوعب 25 سرير مذود بـ 50 مخرج اوكسجين عن طريق شبكه تم تركيبها له.



