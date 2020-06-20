العالم يحسده.. صور لقط يتناول العشاء أمام الأهرامات تثير الضجة

إذا كنت تشعر بالملل من العشاء على طاولة الطعام أو أمام التلفزيون خلال حظر التجول وإجراءات التباعد الاجتماعي للحرص على عدم تفشي فيروس كورونا، فقد يجعلك القط يوشي Yoshi تشعر بالحسد قليلًا.
إنه قط بنجالي يعيش مع صاحبه الأمريكي في محافظة الجيزة، يتناول كل وجباته على شرفة تطل على منظر طبيعي مذهل لأهرامات الجيزة الشهيرة، فيا له من قط محظوظ!.
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أثارت صور القط يوشي ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشر صاحبه ستيفن صورة له أثناء تناول العشاء داخل شرفة تطل على أهرامات الجيزة حيث انتقل يوشي من هامبورج إلى القاهرة مع صاحبه في فبراير الماضي.
يقول الأمريكي «ستيف» 35 عامًا - صاحب القط -: "اعتقدت دائمًا أن يوشي كان قطة مذهلة ودائمًا ما التقطت صورًا له وهو يفعل أشياء رائعة معي، وعندما انتقلت من ألمانيا إلى مصر وضعت نصب عيني ضرورة تصوير يوشي مع الأهرامات".
ويضيف: "لدي العديد من الصور لكن هذه الصور المحددة لا تظهر فقط الأهرامات ولكن مدينة الجيزة كلها"، حيث تمتلك الشقة منظر فريد للأهرامات حتى بالنسبة للمصريين أنفسهم.