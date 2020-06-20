العالم يحسده.. صور لقط يتناول العشاء أمام الأهرامات تثير الضجة





ويضيف: "لدي العديد من الصور لكن هذه الصور المحددة لا تظهر فقط الأهرامات ولكن مدينة الجيزة كلها"، حيث تمتلك الشقة منظر فريد للأهرامات حتى بالنسبة للمصريين أنفسهم.