AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

العالم يحسده.. صور لقط يتناول العشاء أمام الأهرامات تثير الضجة

السبت 20/يونيو/2020 - 03:03 ص
قط الأهرامات
قط الأهرامات
Advertisements
عزة عاطف
إذا كنت تشعر بالملل من العشاء على طاولة الطعام أو أمام التلفزيون خلال حظر التجول وإجراءات التباعد الاجتماعي للحرص على عدم تفشي فيروس كورونا، فقد يجعلك القط يوشي Yoshi تشعر بالحسد قليلًا. 

إنه قط بنجالي يعيش مع صاحبه الأمريكي في محافظة الجيزة، يتناول كل وجباته على شرفة تطل على منظر طبيعي مذهل لأهرامات الجيزة الشهيرة، فيا له من قط محظوظ!.
اقرأ المزيد:


العالم يحسده.. صور
أثارت صور القط يوشي ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشر صاحبه ستيفن صورة له أثناء تناول العشاء داخل شرفة تطل على أهرامات الجيزة حيث انتقل يوشي من هامبورج إلى القاهرة مع صاحبه في فبراير الماضي.

العالم يحسده.. صور

يقول الأمريكي «ستيف» 35 عامًا - صاحب القط -: "اعتقدت دائمًا أن يوشي كان قطة مذهلة ودائمًا ما التقطت صورًا له وهو يفعل أشياء رائعة معي، وعندما انتقلت من ألمانيا إلى مصر وضعت نصب عيني ضرورة تصوير يوشي مع الأهرامات".

العالم يحسده.. صور

ويضيف: "لدي العديد من الصور لكن هذه الصور المحددة لا تظهر فقط الأهرامات ولكن مدينة الجيزة كلها"، حيث تمتلك الشقة منظر فريد للأهرامات حتى بالنسبة للمصريين أنفسهم. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صاحبة الجلالة تنعي أبناءها ..عمرو عبد السميع ..دكتور الصحافة صاحب حالة حوار .. بروفايل

يوم ما قتلوا فرج فودة

علق بشرفة عقار.. تفاصيل إنقاذ الحماية المدنية بالإسكندرية للقط سكوبي

قطة بوجه مضحك تعشق اللعب مع الصراصير.. صور

ترشيحاتنا

بعد تبخر وعوده للإثيوبيين .. آبي أحمد يستخدم سد النهضة لصرف الأنظار عن أزمته الداخلية

عطل واتسآب يصل مصر.. مفيش أونلاين أو last seen

فايلر يواصل التلاعب ويؤجل رده على الأهلى بشأن التجديد.. فيديو

توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 20/6/2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

أول ظهور لـ حسام عاشور عقب الرحيل عن الأهلي

مرحلة اللجوء إلى مجلس الأمن.. وزير الخارجية يرد على التعنت الإثيوبي في مفاوضات سد النهضة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اطبع وجهك على الكمامة.. شاهد رجل يصنع أقنعة بوجوه أصحابها.. صور

العالم يحسده.. صور لقط يتناول العشاء أمام الأهرامات تثير الضجة

بعد الخضوع لعملية تجميل.. 5 صور عرضت حلا شيحة للانتقادات