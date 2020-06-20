فرصتنا.. رقمية.. عمرو طلعت: مبادرة لتأهيل الشباب لسوق العمل.. فيديو

كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تفاصيل مبادرة " فــرصتـنــا..رقمية"، والتى تهدف إلي تأهيل الشباب للعمل وفقًا لاحتياجات السوق.





وتابع وزير الإتصالات خلال حواره مع الإعلامية هبة جلال مقدمة برنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة "الاولي"،:" مباردة فرصتنا رقمية تساهم في فرص رقمية من خلال ثلاث روافد هي تنفيذ أعمال من خلال التعاقد مع الجهات الحكومية مباشرًة وتنفيذ أعمال من خلال التعاقد مع الشركات المتعاقدة مع الجهات الحكومية، بالإضافة إلى مسابقات مهارية تتضمن فرصًا تدريبية للعاملين في الشركات الصغيرة والمتوسطة لصقل مهاراتهم في مجال علوم البيانات والذكاء االصطناعي، تنتهي بتنفيذ أعمال.





وأشار الوزير إلى أن المبادرة الثانية وهي "مستقبلنا رقمي"، وتستهدف تدريب 100 ألف فرد على مهارات المستقبل ووظائفه، وتأتي المبادرة في إطار العمل على تعزيز مكانة مصر على خريطة تكنولوجيا المعلومات ووضعها ضمن أكبر الدول المصدرة للخدمات الرقمية وإتاحة فرص عمل للشباب على نطاق واسع من خلال تأهيلهم على ممارسة الوظائف الرقمية الحرة.





أما عن المبادرة الثالثة "شغـلك من بيتـك"، فأكد الوزير أنها تهدف إلى تدريب الشباب على مهارات العمل الحُر والعمل عن بُعد وإتاحة فرص دخل متميزة من خلال الشراكة مع عدد من منصات العمل الحُر، ويأتي ذلك في إطار السعي نحو ابتكار مبادرات لتنمية المهارات الرقمية للشباب وإكسابهم