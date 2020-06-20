كنت باخد 100 جنيه.. حسين أبو حجاج: مخرج فوازير اكتشف موهبتي.. فيديو

قال الفنان حسين أبو حجاج ، أن أمام ورشتة كان يتواجد قصر ثقافة بني مزار، وكان هناك مخرج يمسي "عصام الفولي" كان بيقوم بعمل يسمي "فوازير رمضان" في القناة السابعة، وبالفعل خدني معاه، متابعا "قولتلة انا مبمسلش قالي انا هعلمك تمثل أزاي".





وأوضح خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن المخرج أخدني وعملت خمس حلقات وكانت الأفضل بشهادة الجميع، ومن ثم تواصلت مع الفنان هاني رمزي عن طريق أبن عمته، متابعا: هاني رمزي قالي انت شخصية هايلة وهاخدك معايا في فيلم".









وتابع حسين أبو حجاج : بالفعل بعدها شاركت معه في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، وقمت بعمل مشهد "لوئ"، معقبا: بعدها خدني معاه في فيلم ولا في النية، وفيلم فرقة بنات وبس، وأيضا في فيلم غبي منة فيه".

وأضاف أن بعد إنتهاء فترة تصوير تلك الأفلام اتعرفت من خلال المخرجين ومساعدين المخرجين، متابعا: أخدوا تليفوني وبدأت اشتغل بقي".





وأشار إلى أنه بعد توجه للتمثيل لم يفكر في غلق الورشة، معقبا: مفكرتش أقفلها عشان في الوقت دا مكناش بناخد فلوس على التمثيل واحد جديد بيبدا تمثيل كانوا بيدوني 100 أو200جنية".





ولفت إلى أن سبب دخوله التمثيل هو شكلي وشخصيتي، متابعا: "هو الشكل اللي خلاهم يتصلوا بيا ويحتاجوني".