AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

كنت باخد 100 جنيه.. حسين أبو حجاج: مخرج فوازير اكتشف موهبتي.. فيديو

السبت 20/يونيو/2020 - 04:51 ص
الفنان حسين أبو حجاج
الفنان حسين أبو حجاج
Advertisements
اسراء صبري
قال الفنان حسين أبو حجاج، أن أمام ورشتة كان يتواجد قصر ثقافة بني مزار، وكان هناك مخرج يمسي "عصام الفولي" كان بيقوم بعمل يسمي "فوازير رمضان" في القناة السابعة، وبالفعل خدني معاه، متابعا "قولتلة انا مبمسلش قالي انا هعلمك تمثل أزاي".

وأوضح خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن المخرج أخدني وعملت خمس حلقات وكانت الأفضل بشهادة الجميع، ومن ثم تواصلت مع الفنان هاني رمزي عن طريق أبن عمته، متابعا: هاني رمزي قالي انت شخصية هايلة وهاخدك معايا في فيلم".

وتابع حسين أبو حجاج: بالفعل بعدها شاركت معه في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، وقمت بعمل مشهد "لوئ"، معقبا: بعدها خدني معاه في فيلم ولا في النية، وفيلم فرقة بنات وبس، وأيضا في فيلم غبي منة فيه".

وأضاف أن بعد إنتهاء فترة تصوير تلك الأفلام اتعرفت من خلال المخرجين ومساعدين المخرجين، متابعا: أخدوا تليفوني وبدأت اشتغل بقي".

وأشار إلى أنه بعد توجه للتمثيل لم يفكر في غلق الورشة، معقبا: مفكرتش أقفلها عشان في الوقت دا مكناش بناخد فلوس على التمثيل واحد جديد بيبدا تمثيل كانوا بيدوني 100 أو200جنية".

ولفت إلى أن سبب دخوله التمثيل هو شكلي وشخصيتي، متابعا: "هو الشكل اللي خلاهم يتصلوا بيا ويحتاجوني".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هي أول من اقترح علي التمثيل.. هشام سليم: فاتن حمامة السبب الأساسي في دخولي عالم التمثيل.. فيديو

الكوميديا والهلس كانوا واخدني .. بيومي فؤاد يتحدث عن دوره في مسلسل خيانة عهد..فيديو

الفنان أبو حجاج يعود إلى ورشته لإصلاح الكاوتش بالمنيا بعد عالم النجومية.. شاهد

حقيقة عمل الفنان حسين أبو حجاج في ورشة سيارات بسبب كورونا

مبيأكلش عيش.. ممثل شهير يترك الفن ويلجأ لإصلاح إطارات السيارات| فيديو

الفنان حسين أبو حجاج: التمثيل مش هيأكلني عيش وورشة الكاوتش متعتي

ترشيحاتنا

في تحدٍ للاتفاقيات الدولية.. وزير خارجية إثيوبيا: سنملأ سد النهضة باتفاق أو بـ دون

بعد إصلاح العطل ..عودة WhatsApp واتسآب للعمل بشكل طبيعي

فرصة برشلونة ضعيفة.. بيكيه: ريال مدريد الأقرب للتتويج بالدوري الإسباني

بـ توب أسود.. شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالتها

الثوم والبنجر .. 6 أطعمة لمرضى الضغط المرتفع

النفط يشعل الشقاق بين مليشيات أردوغان في ليبيا.. واشتباكات عنيفة بين الإرهابيين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. نوال الزغبي وإليسا على هيئة رجل| صور

قلب حال فرنسا بقضيته.. الديك موريس يتوقف عن الصياح للأبد| صور

اطبع وجهك على الكمامة.. شاهد رجل يصنع أقنعة بوجوه أصحابها.. صور