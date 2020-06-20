أمريكا تعلن عن إيجاد شركاء بدلًا من منظمة الصحة العالمية

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التوصل إلى شركاء بديلين في مشروعات صحية عالمية، وذلك بعد انسحابها من منظمة الصحة العالمية.





وذكرت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، أن ذلك جاء باستثناء مكافحة شلل الأطفال، وهو المجال الذي نسب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الفضل فيه إلى عمل المنظمة الجيد.





ونقلت الشبكة عن مسئول بوزارة الخارجية الأمريكية: "هناك مجموعة من الدول التي ليس فيها بديل للتنفيذ، ومنذ ذلك الحين وجدت وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية منفذين بديلين في معظم تلك الدول".





والشهر الماضي، أعلن ترامب أن بلاده ستنهي علاقتها بمنظمة الصحة العالمية بسبب أسلوب معالجة المنظمة لجائحة كورونا، متهما إياها بأنها أصبحت دمية في يد الصين.



