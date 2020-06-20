الصين في مأزق.. خبير وبائيات: سيواجهون موجة ارتدادية أقوى لفيروس كورونا

قال الدكتور إسلام عنان، محاضر اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة بكلية الصيدلة جامعة مصر الدولية والمستقبل، إن الصين ستواجه قريبا الموجة الثانية من فيروس كورونا ( موجة ارتدادية).





وأضاف "عنان"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الموجة الارتدادية ظهرت بدايتها في بكين، مشيرا إلى أن تلك الموجات عادة ما تحدث مع الجائحات الوبائية.





وأكد عالم انتشار الأوبئة، أن الموجة الارتدادية ستظهر في منطقة مختلفة عن البؤرة الأولى ولها عدة أسباب ومنها:





- إحساس الأمان لدى الناس في الأماكن ذات الإصابات المنخفضة؛ فبالتالي تقليل الاحترازات ما يساعد على سهولة الإصابة.





- سفر الناس من أماكن كانت بها إصابات كثيرة في الموجة الأولى للأماكن ذات إصابات قليلة للشعور بالأمان.





- عدم وجود مناعة مكتسبة جيدة لدى سكان المدن التي لم تتعرض لإصابات كثيرة في الموجة الأولى.





وتابع "عمومًا في أغلب الأوقات (وليس كلها) البلاد المتواجد بها إصابات كثيرة مثل إيطاليا تأتي الموجة الارتدادية أضعف بسبب المناعة المكتسبة الأعلى والتشبع في الإصابات".





وأشار إلى أن البلاد التي كانت بها الموجة الأولى وتمت السيطرة عليها بسرعة مثل الصين تأتي الموجة الارتدادية أقوى.



