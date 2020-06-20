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منوعات

قلب حال فرنسا بقضيته.. الديك موريس يتوقف عن الصياح للأبد| صور

السبت 20/يونيو/2020 - 04:03 ص
الديك موريس - فرنسا
الديك موريس - فرنسا
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عزة عاطف
أثارت قضية «الديك موريس» الرأي العام الفرنسي لشهور طويلة بعدما رفع جيران صاحبته قضية تفيد بإنزعاجهم من صياحه المستمر في الصباح الباكر، مما أقام الدنيا ولم يقعدها حتى إعلان نفوقه (وفاته) اليوم.

عاش الديك موريس مع صاحبته «كورين فيسو» في جزيرة أوليرو جنوب غربي فرنسا، وقد أثارت قضيته انتفاضة حملات "حماية أصوات الريف الفرنسي"، كما انطلق على إثرها جمع التبرعات لإنقاذ الديك قبل حسم القضية لصالحه.
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لم يتوقف الأمر على المستوى المحلي فقط بل حظيت قضية الديك بدعم دولي بعدما أصبح محور نزاع قضائي بشأن التلوث الضوضائي، وجمع عشرات الآلاف من التوقيعات لدعمه.

مثُلت كورين صاحبة الديك أمام المحكمة بعدما اشتكاها جيرانها، وكان عليها إذا صدر الحكم ضدها البحث عن منزل في مكان آخر أو إسكات الديك بأي شكل من الأشكال.

لكن بعد الدعم المحلي والدولي وضغط الرأي العام حكمت المحكمة في سبتمبر 2019 لصالح موريس الذي في منزله الحبيب بقية أيامه حتى نفوقه في مايو الماضي عن عمر يناهز 6 سنوات.

لم تعلن كورين الخبر إلا الآن قائلة: "قلت في نفسي إن الناس لديها بالفعل ما يكفيها من القلق في ظل الإغلاق".

اشترت كورين وزوجها ديكًا جديدًا لكنها تقول أنه "لم يكن مثل موريس أبدًا"، حكم القاضي لصالح أصحاب موريس، وأمر المدعين بدفع تعويض قدره ألف يورو.

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