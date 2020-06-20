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أخبار العالم

الصين تسجل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت 20/يونيو/2020 - 03:57 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم السبت، أنها سجلت 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، منها 22 حالة في العاصمة بكين. 

وتعرضت الصين لضغط كبير، لا سيما من الولايات المتحدة، من أجل نشر بيانات عن تفشي فيروس كورونا الناتج عن فيروس كورونا، الذي ظهر لأول مرة وسط مدينة ووهان في أواخر العام الماضي.

وبينما قالت بكين إنها قدمت أحدث نتائجها إلى منظمة الصحة العالمية بخصوص الفيروس، ألقت الحكومة الأمريكية باللوم على الصين، بسبب تحركها بشكل بطيء لاحتواء الوباء.

وعقب تفشي المرض في بكين، قالت منظمة الصحة العالمية، الأحد الماضي، إنها الحكومة الصينية أبلغتها بالتحقيقات الجارية في مصدر السلالة الجديدة من الفيروس ودائرة الإصابة بها.

وطلبت المنظمة نشر التسلسل الجيني للفيروس في أقرب وقت ممكن، ونشرت بكين بالفعل تسلسل الجينوم في وقت متأخر من يوم الخميس الماضي.
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