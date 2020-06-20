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وزير الاتصالات خلال حواره على القناة الأولى: 3 مبادرات لتأهيل وتدريب الباحثين عن العمل..وإطلاق 150 خدمة رقمية ببورسعيد.. ورفع كفاءة شبكة الإنترنت مع بداية العام الدراسى الجديد

السبت 20/يونيو/2020 - 07:31 ص
الدكتور عمرو طلعت
الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات
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حمزة شعيب
 كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تفاصيل مبادرة " فــرصتـنــا..رقمية"، والتى تهدف إلي  تأهيل الشباب للعمل وفقًا لاحتياجات السوق.

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات، أن تكلفة ربط 32 ألف مبنى حكومى على مستوى الجمهورية من خلال شبكة الألياف الضوئية خلال 36 شهرًا تبلغ 6 مليارات جنيه من أجل ضمان استمرار تقديم خدمات حكومية رقمية متميزة للمواطنين دون الاعتماد على شبكة الإنترنت، لافتا إلي أنه تم ربط 5300 مبنى حكومي من خلال شبكة الألياف الضوئية.

كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تفاصيل المشروع التجريبي ببورسعيد، موضحا أن المنصة الرقمية بورسعيد تضم 150 خدمة مرقمنة مثل خدمات المرور وتجديد تراخيص القيادة والمركبات وخدمات بطاقات التموين مثل تجديد وإصدار بدل فاقد وتألق وإصدار بطاقات وإضافة مواليد جديدة، خدمات توثيق الشهر العقارى وغيرها من الخدمات.

ونوه إلى أن المواطن الذي يستطيع التعامل مع الوسائل التكنولوجية يمكنه الدخول على المنصات الرقمية أو تطبيقات المحمول وسيحل على الخدمة.
كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، طريقة صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة الغير منتظمة  المتضررة من تداعيات فيروس  كورونا.


أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه مع بداية العام الدارسى الجديد سيتم رفع
كفاءة شبكة الإنترنت.
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