الإنتاج الحربى: وقف التدريبات حتى الاتفاق مع مستشفى للقيام بمسحة للاعبين.. فيديو

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اسراء صبري قال خالد مهدى مدير الكرة بنادى الإنتاج الحربى، أنه تم إبلاغهم بوقف النزول للتدريبات يوم 20 يونيو، وذلك حتى يتم التعاقد مع مستشفى لتقوم بعمل مسحة كورونا للاعبين، متابعا: "كدا قدامنا ليوم الأحد القادم عشان نبتدي تدريب".

وتابع "مهدي"، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، : بعد ما هنشيل الأسبوع أو العشر أيام بتوع التعاقد مع المستشفى هيتبقى وقت قليل من أجل التدريب، هل الوقت دا كافي للاعيبة والأجهزة الفنية".



وأوضح أن بعد نقص أيام التعاقد مع المستشفي سيتبقى 15 يوما فقط للتدريب، لافتا إلى أن فريق الإنتاج الحربي كان متعاون مع الجميع ومع اللجنة من أجل عودة



وأشار إلى أن الفريق طالب بعمل مسحات للاعيبين، ولكن الاتحاد رفض وقال أن المسحة ستتم من خلال اتحاد الكرة واللجنة الطبية.



وواصل قائلا: احنا دلوقتي مش عارفين هنبدأ امتى وجدول الدوري هيتحط امتى، متابعا: بلغت الفريق أن التمرين هيكون اليوم الساعة 2 ولكن فوجئنا بالقرار. وتابع "مهدي"، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، : بعد ما هنشيل الأسبوع أو العشر أيام بتوع التعاقد مع المستشفى هيتبقى وقت قليل من أجل التدريب، هل الوقت دا كافي للاعيبة والأجهزة الفنية".وأوضح أن بعد نقص أيام التعاقد مع المستشفي سيتبقى 15 يوما فقط للتدريب، لافتا إلى أن فريق الإنتاج الحربي كان متعاون مع الجميع ومع اللجنة من أجل عودة النشاط الرياضي وأشار إلى أن الفريق طالب بعمل مسحات للاعيبين، ولكن الاتحاد رفض وقال أن المسحة ستتم من خلال اتحاد الكرة واللجنة الطبية.وواصل قائلا: احنا دلوقتي مش عارفين هنبدأ امتى وجدول الدوري هيتحط امتى، متابعا: بلغت الفريق أن التمرين هيكون اليوم الساعة 2 ولكن فوجئنا بالقرار.

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