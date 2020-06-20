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رياضة

على الدولة محاسبة المتجاوزين.. حسن مصطفى: إلغاء النشاط رسالة فشل.. فيديو

السبت 20/يونيو/2020 - 08:20 ص
حسن مصطفى
حسن مصطفى
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محمد رشاد
قال حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، إنه على الدولة المصرية وقف تجاوزات الوسط الرياضي وتقديم المتجاوز للمحاكمة في ميدان عام.




وأضاف حسن مصطفى، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "ملعب أون تايم"، عبر فضائية "أون تايم سبورت" مع الإعلامي أحمد شوبير، في الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت: "يجب أن يسود الاحترام بين الأهلي والزمالك، الخلاف فقط بين الأهلي ورئيس  الزمالك، أما القلعة البيضاء فكيان كبير ونادٍ عظيم يجب وضعه على رأس كل مشجع مصري سواء مشجع للأهلي أو لفريق آخر".


وحذر حسن مصطفى، من إلغاء النشاط الرياضي في مصر معتبره رسالة فشل يجب عدم الوقوع فيها، بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة خلال جائحة كورونا.


وتابع حسن مصطفى: "مصر تبذل قصارى جهدها لتنظيم رائع لمونديال اليد العام المقبل، مونديال اليد لن يتم تأجيله إلا إذا رأت الدولة المصرية أنها غير قادرة على التنظيم وهو أمر مستبعد".


واستطرد رئيس الاتحاد الدولي لليد: "علاقتي بحسن حمدي استثنائية والود لم ينقطع مع صالح سليم رغم ترشحي ضده في انتخابات الأهلي".
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