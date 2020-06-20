عقب إجراء اللاعبين للكشف الطبي.. سموحة يعود إلى التدريبات الجماعية اليوم

يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة السكندرى بقيادة حمادة صدقى إلى التدريبات الجماعية بمقر النادى اليوم السبت عقب خوض اللاعبين للكشف الطبي أمس ضمن الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد .
اقرأ أيضا .. سموحة يجري تحليل دم ومسحة لـ اللاعبين والجهاز الفني
وقام مسئولو نادى سموحة بتعقيم وتطهير الملعب وحجرة الكشف الطبى لعمل التحاليل اللازمة وتم عمل المساحه اللازمه والتباعد بين اللاعبين وتم تجهيز جهاز قياس الحرارة وما يستخدم من خامات التنفيذ لاتخاذ العوامل الاحترازية.
وأصدر نادى سموحة بيانًا ثمن خلاله الجهود التي تبذلها اللجنة الخماسية من أجل الارتقاء بكرة القدم والحفاظ على استمرارها وإدارتها كرة القدم فى هذه الظروف الصعبة، ووجه المهندس فرج عامر، رئيس النادى، خلال البيان الشكر إلى اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجناينى وزملائه على الجهود الكبيرة التى تبذلها خلال هذه الفترة لتنفيذ قرار الدولة باستئناف بطولة الدورى والعمل على استكمال كل المسابقات المحلية بعد توقف طويل بسبب جائحة كورونا.
وقال رئيس نادى سموحة إن قرار عودة الدوري قرار دولة وليس قرار أندية، ومن غير المعقول أن تأخذ رأى الأندية فى عودة الدورى أو إلغائه لأن هذا غير منوط بها، وهذا قرار الدولة التى قامت بدراسة الأمر من كافة جوانبه، خاصة الحفاظ على كل عناصر اللعبة وسلامتهم في استئناف مسابقة الدورى واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية كاملة والزام الجميع، وذلك لتخطى الأزمة ودفع عجلة الحياة مثلما حدث فى كل دوريات العالم وهو أمر تستحق عليه الدولة الشكر والمساندة خاصة وهذه الجائحة مستمرة لفتره لا أحد يعرف موعد نهايتها إلا الله .
وأضاف رئيس نادى سموحة أن اللجنة الخماسية أدارت الملف باحترافية شديدة واهتمام بالغ، وقامت بدراسة كل العقبات ووضعت السيناريو الأمثل والذى يتماشى مع توجهات الدولة بحثًا عن مصلحة المواطنين، والمؤسسات الرياضية عقدت اجتماعا مع كل أندية القسم الأول والثانى واستمعت لكل وجهات النظر المطروحة من ممثلي الأندية حول كيفية استئناف بطولة الدورى وتطبيق الإجراءات الاحترازية وأجابت على كل الاستفسارات وأخذوا على عاتقهم إزالة العراقيل التى تحدث عنها ممثلو الأندية وطالب اللجنة الخماسية والتي أنجزت العديد من الملفات بنجاح، ضرورة الانتهاء من الإعلان عن رابطة الأندية المحترفة قبل أن ينتهي عملها لأنها قادرة على انجاز هذا الملف بحيادية وشفافية، اذا لم تنتهى منه قبل الرحيل سوف تعانى الأندية ولن يكتب لهذه الرابطة النجاح.