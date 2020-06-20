مركز السينما العربية ينطلق في سوق مهرجان كان الافتراضي

بمشاركة 17 من شركائه، ينطلق مركز السينما العربية للسنة السادسة على التوالي في مهرجان كان السينمائي الذي تقرر إقامة السوق

الخاص به بشكل افتراضي على الإنترنت في الفترة من 22 إلى 26 يونيو الحالي.

ويتوسع المركز في ضم شركاء من داخل مصر والعالم، ومنهم الهيئة الملكية الأردنية للأفلام (الأردن)، مهرجان الفيلم العربي - روتردام (هولندا)، مهرجان القاهرة االسينمائي الدولي (مصر)، مهرجان مالمو للسينما العربية (السويد).





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وسوف يتضمن سوق مهرجان كان عددًا من الأنشطة التي سيقوم بها مركز السينما العربية، من بينها الكشف عن قائمة الـ101 الأكثر تأثيرًا في صناعة السينما العربية، التي يتم تسليط الضوء من خلالها على الأشخاص والمؤسسات المؤثرة والداعمة في صناعة السينما بالعالم العربي في السنوات الأخيرة، وسوف تكون متاحة عبر الموقع الرسمي لمركز السينما العربية.



أيضًا من بين أنشطة مركز السينما العربية الإعلان عن الفائزين بـجوائز النقاد للأفلام العربية في نسختها الرابعة، وجائزة الإنجاز النقدي، بالإضافة

إلى الإعلان عن عدد من المشروعات خلال فعاليات السوق.